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22.12.2021 19:21
Рубрика: Общество

Жителям Пермского края предложили добыть елку самостоятельно

Текст: Константин Бахарев, Светлана Цыганкова (Пермь, Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Возможность самостоятельно выбрать себе в лесу новогоднюю елку получили жители Пермского края. Сделать это могут все желающие - для этого им лишь следует обратиться в ближайшее лесничество и заключить договор о вырубке.

Конечно, для начала им предстоит наведаться в лес и присмотреть там себе подходящую лесную красавицу. При этом надо примерно определить ее высоту, так как от этого зависит оплата. Но стоимость елки будет совсем невысокой: так, двухметровое дерево обойдется примерно в 150 рублей. После заключения договора надо предъявить чек об оплате и потом смело выдвигаться в лес.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Если же "сэкономить" и попытаться срубить елочку втихую, то можно нарваться на штраф. Так, за незаконную порубку деревьев придется заплатить до пяти тысяч рублей, и помимо этого - возместить причиненный ущерб.

Кстати, о серьезном наказании за незаконную вырубку новогодних деревьев предупредили и жителей других регионов страны. К примеру, в Вологодской области за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, штраф для граждан установлен в размере от трех до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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