Жителям Пермского края предложили добыть елку самостоятельно

Возможность самостоятельно выбрать себе в лесу новогоднюю елку получили жители Пермского края. Сделать это могут все желающие - для этого им лишь следует обратиться в ближайшее лесничество и заключить договор о вырубке.

Конечно, для начала им предстоит наведаться в лес и присмотреть там себе подходящую лесную красавицу. При этом надо примерно определить ее высоту, так как от этого зависит оплата. Но стоимость елки будет совсем невысокой: так, двухметровое дерево обойдется примерно в 150 рублей. После заключения договора надо предъявить чек об оплате и потом смело выдвигаться в лес.

Если же "сэкономить" и попытаться срубить елочку втихую, то можно нарваться на штраф. Так, за незаконную порубку деревьев придется заплатить до пяти тысяч рублей, и помимо этого - возместить причиненный ущерб.

Кстати, о серьезном наказании за незаконную вырубку новогодних деревьев предупредили и жителей других регионов страны. К примеру, в Вологодской области за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, штраф для граждан установлен в размере от трех до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.