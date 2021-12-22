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22.12.2021 12:10
Рубрика: Власть

Андрей Шимкив: Ресурсы Новосибирской области надо правильно использовать

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно проголосовали за законопроект об областном бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

К третьему, окончательному, чтению в бюджет были внесены все поправки, принятые во втором чтении. Всего за время обсуждения и принятия главного финансового документа поступило 287 поправок.

Фото: Татьяна Кравченко
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На последней перед Новым годом сессии заксобрания председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев сообщил, что законопроект получил положительное заключение департаментов заксобрания.

Единогласное принятие депутатами бюджета-2022 председатель регионального парламента Андрей Шимкив объясняет большой работой, которая ежедневно велась в комитетах заксобрания совместно с профильными министерствами правительства области.

- Поправок много. Мы постарались, чтобы все животрепещущие вопросы - дороги, школы, ФАПы и так далее - были учтены. И в бюджете предусмотрены финансы, необходимые для развития области, медицины, образования, - прокомментировал Андрей Шимкив. - Чтобы решать имеющиеся проблемы, необходимо наращивать доходную часть бюджета. У нас очень много своих ресурсов. Их надо правильно использовать. Предприятия действуют, в область приходят инвесторы. Экономика сегодня работает, причем работает на допандемийном уровне. И, конечно же, мы всегда надеемся, что доходы бюджета будут больше. Доходами надо заниматься больше, чем расходами, тогда все будет хорошо.

По данным минфина региона, общий объем доходов областного бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 226,3 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета ожидаются безвозмездные поступления объемом 53,9 миллиарда рублей. Расходы 2022 года прогнозируются на уровне 242,3 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета - 15,9 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

В 2023 году доходная часть бюджета Новосибирской области составит 221,8 миллиарда рублей, в 2024-м - 235,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов - 229,4 миллиарда рублей в 2023 году и 240,6 миллиарда рублей в 2024-м. Дефицит областного бюджета на 2023 год запланирован в сумме 7,6 миллиарда рублей, в 2024-м - 5,4 миллиарда рублей.

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