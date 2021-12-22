Более тысячи жителей Приангарья остались без электричества из-за аварии

В городе Киренске Иркутской области произошло аварийное отключение электричества. Без электроснабжения остались 336 жилых домов и четыре социально значимых объекта, сообщили сегодня в региональном главке МЧС.

Авария произошла около полудня по местному времени. Электричества лишились 1398 человек, в том числе 516 детей, уточнили в ведомстве.

На месте аварии работают специалисты "Киренских электрических сетей".

Отметим, в Иркутской области уже несколько дней держится морозная погода. По данным МЧС, в некоторых районах температура опускается до -45 градусов.