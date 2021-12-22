Дед Мороз вручил юным омичам две тысячи подарков от ОНПЗ

Омский НПЗ передал новогодние подарки в социальные учреждения города и сельских районов. Около двух тысяч воспитанников одиннадцати детских домов, адаптивных школ-интернатов и социальных центров в канун праздников получили сладкие наборы.

Предприятие традиционно поддерживает детские организации, многодетные, неполные семьи в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Чтобы исполнить заветные желания юных омичей, ОНПЗ устраивает традиционную и масштабную благотворительную акцию "Письмо Деду Морозу". В своих письмах ребятишки просят конструкторы, коньки, самокаты, боксерские перчатки с автографом чемпиона, гаджеты и многое другое. Сотрудники предприятия все это приобретают уже со знанием дела. А волонтеры завода не только вручают подарки ребятишкам, но и стараются устроить им настоящий праздник с играми, хороводами, творческими мастер-классами.

- В Новый год хочется делать добрые дела для всех, кто живет рядом с тобой , - говорит генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Особенно важно это для детей. Ведь они как никто нуждаются во внимании и заботе взрослых. Новогодние акции для ОНПЗ давно стали традиционными. Мы не можем не поддержать ребят в канун самого главного праздника в году. Делая добро другим, мы делаем добро себе. Чем чаще мы вспоминаем об этом, тем больше хорошего можем создать вокруг.

Самое активное участие Омский НПЗ принимает и в новогоднем украшении главных городских проспектов и улиц, расцвечивает гирляндами елки, строит горки, заливает катки в скверах и парках. И, как правило, лидирует среди крупных предприятий Омска в конкурсе новогоднего оформления.

Это только часть большой социальной работы, которую завод ведет постоянно, а не только в канун нового года. Программу "Родные города" "Газпром нефть" реализует с 2012 года, поддерживая региональные инициативы и реализуя собственные проекты в сфере культуры, образования, спорта, креативных индустрий. И сотрудники ОНПЗ в этом активно участвуют. Только в этом году в разных волонтерских акциях приняли участие порядка 800 сотрудников предприятия.