Как нацпроект формирует будущее сибирских регионов

Новости

Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В Минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
На дорогах Москвы - пробки 9 баллов 18:54
Третьяк прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине 18:51
На МЦД-2 остановлено движение 18:50
ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира 18:46
Диетолог предупредил об опасности переедания из-за алкоголя на Новый год 18:44
МИД РФ: Запрет на вещание RT DE - попытка устранить конкурента 18:43
РФ рассчитывает, что резолюция СБ ООН поможет нарастить содействие Афганистану 18:38
Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 18:37
Рубрика: Общество

Как нацпроект формирует будущее сибирских регионов

Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
"Наука и университеты" - пожалуй, этот нацпроект работает на будущее как никакой другой. Как этот комплекс программ помогает молодежи прийти в большую науку, объяснил Дмитрий Седнев, исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета:
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Нацпроект "Наука и университеты" включает в себя много инициатив и программ. Но его фундамент, на мой взгляд, - это фокус на кадры. Проект дал нашей науке ресурсы, чтобы сделать научную карьеру более привлекательной для молодежи: через грантовые конкурсы и исследовательские инициативы, через развитие научной инфраструктуры в университетах.

Фото: Татьяна Кравченко
В каком сибирском регионе готовят IT-специалистов для всей страны

Я уверен, что заинтересовать наукой может только практика. Студентов нужно включать в реальные исследования и проекты во время учебы. Это очень эффективный инструмент передачи знания, опыта студенту. Трудно не загореться наукой, когда ты работаешь как член команды рядом с большим ученым, ездишь на стажировки в другие университеты, вносишь вклад в значимый результат, даже если этот вклад пока небольшой.

Нацпроект предложил студентам и молодым ученым веер возможностей. Например, работу в серьезных исследовательских командах через Научно-образовательные центры мирового уровня или программу мегагрантов.

Так, в Томском политехе сегодня ведутся работы по трем мегагрантам под руководством ведущих исследователей. Их тематика связана с инженерией здоровья - биомедицинские материалы, радиофармпрепараты для терапии и диагностики рака и "зеленая" химия. Сформированы большие междисциплинарные коллективы, в которых активно работают молодые исследователи.

Я сам целенаправленно погрузился в научную деятельность благодаря мегагранту. Это был один из первых мегагрантов, которые выиграл Томский политех в начале 2010-х годов. Тогда в ТПУ открылась международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля, коллектив возглавил профессор Михаэль Кренинг. И я присоединился к этой научной группе как молодой исследователь. Для меня это был настоящий шаг в научную карьеру.

Если говорить о цифрах, то сейчас в Томском политехе чуть больше пятидесяти процентов исследователей - это как раз научные работники в возрасте до 39 лет. По итогам прошлого года у нас среди всех статей с результатами исследований около двадцати процентов были опубликованы именно молодыми учеными. Три первых места по цитированию на одну публикацию среди ученых в ТПУ заняли молодые сотрудники.

Что касается грантов, то за последние десять лет объем привлеченных студентами, аспирантами и молодыми учеными средств на молодежную науку вырос в семь раз. В прошлом году этот показатель превысил 250 миллионов рублей.

Подготовила Наталья Граф

В регионах Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год