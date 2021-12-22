Как нацпроект формирует будущее сибирских регионов

"Наука и университеты" - пожалуй, этот нацпроект работает на будущее как никакой другой. Как этот комплекс программ помогает молодежи прийти в большую науку, объяснил Дмитрий Седнев, исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета:

- Нацпроект "Наука и университеты" включает в себя много инициатив и программ. Но его фундамент, на мой взгляд, - это фокус на кадры. Проект дал нашей науке ресурсы, чтобы сделать научную карьеру более привлекательной для молодежи: через грантовые конкурсы и исследовательские инициативы, через развитие научной инфраструктуры в университетах.

Я уверен, что заинтересовать наукой может только практика. Студентов нужно включать в реальные исследования и проекты во время учебы. Это очень эффективный инструмент передачи знания, опыта студенту. Трудно не загореться наукой, когда ты работаешь как член команды рядом с большим ученым, ездишь на стажировки в другие университеты, вносишь вклад в значимый результат, даже если этот вклад пока небольшой.

Нацпроект предложил студентам и молодым ученым веер возможностей. Например, работу в серьезных исследовательских командах через Научно-образовательные центры мирового уровня или программу мегагрантов.

Так, в Томском политехе сегодня ведутся работы по трем мегагрантам под руководством ведущих исследователей. Их тематика связана с инженерией здоровья - биомедицинские материалы, радиофармпрепараты для терапии и диагностики рака и "зеленая" химия. Сформированы большие междисциплинарные коллективы, в которых активно работают молодые исследователи.

Я сам целенаправленно погрузился в научную деятельность благодаря мегагранту. Это был один из первых мегагрантов, которые выиграл Томский политех в начале 2010-х годов. Тогда в ТПУ открылась международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля, коллектив возглавил профессор Михаэль Кренинг. И я присоединился к этой научной группе как молодой исследователь. Для меня это был настоящий шаг в научную карьеру.

Если говорить о цифрах, то сейчас в Томском политехе чуть больше пятидесяти процентов исследователей - это как раз научные работники в возрасте до 39 лет. По итогам прошлого года у нас среди всех статей с результатами исследований около двадцати процентов были опубликованы именно молодыми учеными. Три первых места по цитированию на одну публикацию среди ученых в ТПУ заняли молодые сотрудники.

Что касается грантов, то за последние десять лет объем привлеченных студентами, аспирантами и молодыми учеными средств на молодежную науку вырос в семь раз. В прошлом году этот показатель превысил 250 миллионов рублей.

Подготовила Наталья Граф