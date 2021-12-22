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22.12.2021 17:51
Рубрика: Власть

Какие новые инициативы предлагает Сибири нацпроект "Экология"

Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
В этом году выпуск "Богатства Сибири" посвящен реализации нацпроектов. Один из ключевых для сибирских регионов с высокой концентрацией промышленности - нацпроект "Экология". Как развивается система мер по охране окружающей среды, на заседании Совета при президенте РФ доложила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко:
Фото: Павел Усаченко/РИА Новости Фото: Павел Усаченко/РИА Новости
Фото: Павел Усаченко/РИА Новости

- Одна из проблем, которая требует решения в рамках нацпроекта "Экология", - обращение с отходами. Я назову две цифры. Ежегодно мы накапливаем около шестидесяти миллионов тонн коммунальных отходов и около восьми миллиардов тонн промышленных отходов. Наша задача - создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот. Именно поэтому правительство предложило инициативу "Экономика замкнутого цикла". Что необходимо сделать?

Фото: iStock
Нацпроекты помогают обустраивать школьные дороги и сохранять чистый воздух

Первое - обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики. Второе - ограничить или запретить то, что не подлежит переработке либо трудно извлекается. Например, цветной пластик или одноразовую пластиковую посуду. Третье - ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки. Четвертое - создать полноценную систему прослеживаемости. Пятое - решить задачу по вовлечению в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Такой показатель к 2030 году может достигнуть пятидесяти процентов.

Эффект от этой инициативы: на пятьдесят процентов меньше захоронений, на пятьдесят процентов меньше первичного сырья, на каждый бюджетный рубль вложено три рубля частных инвестиций для создания необходимой инфраструктуры. Всего мы планируем создать к 2030 году двенадцать экотехнопарков.

Еще одна проблема, которая волнует людей, - это снижение выбросов в атмосферу. Эта задача решается в рамках эксперимента по квотированию выбросов в двенадцати городах - это участники федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Целевой показатель - обеспечить снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ на двадцать процентов к 2024 году. Летом нынешнего года, после принятия федерального закона, список городов расширен до 48, цель - снизить выбросы вдвое к 2030 году.

В мае и июне текущего года мы актуализировали комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для семи городов - Омска, Красноярска, Новокузнецка, Читы, Череповца, Магнитогорска и Челябинска. На основе расчетов сформированы и утверждены все перечни квотируемых объектов - это 487 объектов, в числе которых промышленные предприятия, объекты энергетики и транспортные инфраструктуры. До семи регионов, где актуализированы комплексные планы, в июне-июле доведено федеральное финансирование в объеме 7,2 миллиарда рублей. За счет этих средств будут выполнены мероприятия по переводу общественного транспорта на экологичные виды топлива, газификации частного сектора и модернизации угольных котельных.

Основной акцент в мероприятиях по снижению выбросов мы делаем на модернизацию промпредприятий-загрязнителей и на системе контроля за выполнением ими обязательств. Самое простое - это купить общественный транспорт, который работает на экологичных видах топлива. Гораздо сложнее запустить масштабную программу модернизации промышленных предприятий.

В стране долго не было методики, которая позволяет рассчитывать ущерб атмосферному воздуху. Я знаю, что коллеги из бизнеса не очень рады этой методике, у них есть определенные опасения, что это превратится в "экологическую дубину" для бизнеса. Мы же хотим, чтобы это был отрезвляющий инструмент.

Подготовила Нина Рузанова

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