Новосибирские депутаты поддержали увеличение расходов на ремонт школ

На шестнадцатой сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты заслушали доклад министра образования региона Сергея Федорчука.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив отметил работу министерства, которое подготовило много проектно-сметной документации, сделало все возможное, чтобы регион вошел во все федеральные программы, направленные на развитие образования.

- Сегодня один вопрос - как обеспечить сферу образования финансами, и это мы должны решать совместно - и правительство, и депутаты. Надо расставить приоритеты. Все просто: не будет школ - не будет и села. Вот о чем надо думать, - отметил Андрей Шимкив, комментируя выступление министра. - К марту постараемся внести поправки в бюджет, чтобы добавить деньги на ремонт школ. Хорошо, что заработала федеральная программа. Но, тем не менее, надо изыскивать свои ресурсы.

Сергей Федорчук на "Часе правительства" в заксобрании сообщил, что из 973 организаций сферы общего образования 159 имеют износ зданий более 70 процентов. На их комплексный ремонт требуются более 15 миллиардов рублей. Ежегодно только на подготовку школ к новому учебному году из консолидированного бюджета направляется более одного миллиарда рублей, в том числе 300 миллионов - на замену окон и ремонт кровель.

Наказы избирателей депутатам также говорят о необходимости обновления школ, спортивных залов. Так, из почти трех тысяч наказов, касающихся сферы образования, 351 - о комплексном капремонте зданий, инженерных сетей. Выполнение этих наказов оценивается в почти 3,8 миллиарда рублей.

У многих депутатов есть наказы, которые касаются ремонтов фасадов школ, укрепления фундаментов зданий, отмостков, установки пластиковых окон. Депутат Александр Шпикельман напомнил, что в Колыванском районе есть школа, которая построена еще в 1905 году. Первый вице-спикер парламента Андрей Панферов высказал просьбу "плотнее работать по наказам".

- Школы и дети - на первом месте, - подчеркнул Андрей Панферов.

Также он сказал о том, что программа развития сельских территорий предполагает ремонт образовательных учреждений, в рамках этой программы можно форсировать решение вопросов в сфере образования.

Депутат Олег Подойма обратил внимание на обеспечение безопасности учебного процесса. Сергей Федорчук сообщил, что средства на автоматическую пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и охрану школ выделяются в достаточном объеме.

Депутат Ашот Рафаелян напомнил об инициативе, которая была поддержана профильными комитетами заксобрания: поставить ремонт инженерной инфраструктуры в школах на системную основу.

- Я вижу решение проблемы в плановом направлении средств в течение пяти-шести лет на замену деревянных окон, электропроводки, ремонт кровли, - сказал депутат.

Еще одну проблему озвучил депутат Сергей Титков.

- В регионе насчитывается 650 школьных маршрутов. Каждому четвертому водителю - более 60 лет. Когда-нибудь просто некому будет работать, - сказал заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Сергей Титков.

Он предложил провести анализ кадрового состава водителей на школьных автобусах и поставил вопрос увеличения им заработной платы.

В целом, считают депутаты, на модернизацию инфраструктуры для обучения и воспитания школьников нужно направлять больше финансовых средств.

Между тем

Министр Сергей Федорчук сообщил в заксобрании, что в целях исполнения поручений президента России Минпросвещения провело отбор школьных зданий для включения в федеральную программу на 2022-2026 годы. За этот период на средства федерального бюджета планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 47 школ в Новосибирской области. В 2022-2023 годах на обновление школ региона запланированы 979,5 миллиона рублей федеральных средств.