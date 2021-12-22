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22.12.2021 13:18
Рубрика: Власть

Новосибирские депутаты поддержали увеличение расходов на ремонт школ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На шестнадцатой сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты заслушали доклад министра образования региона Сергея Федорчука.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив отметил работу министерства, которое подготовило много проектно-сметной документации, сделало все возможное, чтобы регион вошел во все федеральные программы, направленные на развитие образования.

Фото: "Искитимская газета"
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- Сегодня один вопрос - как обеспечить сферу образования финансами, и это мы должны решать совместно - и правительство, и депутаты. Надо расставить приоритеты. Все просто: не будет школ - не будет и села. Вот о чем надо думать, - отметил Андрей Шимкив, комментируя выступление министра. - К марту постараемся внести поправки в бюджет, чтобы добавить деньги на ремонт школ. Хорошо, что заработала федеральная программа. Но, тем не менее, надо изыскивать свои ресурсы.

Сергей Федорчук на "Часе правительства" в заксобрании сообщил, что из 973 организаций сферы общего образования 159 имеют износ зданий более 70 процентов. На их комплексный ремонт требуются более 15 миллиардов рублей. Ежегодно только на подготовку школ к новому учебному году из консолидированного бюджета направляется более одного миллиарда рублей, в том числе 300 миллионов - на замену окон и ремонт кровель.

Наказы избирателей депутатам также говорят о необходимости обновления школ, спортивных залов. Так, из почти трех тысяч наказов, касающихся сферы образования, 351 - о комплексном капремонте зданий, инженерных сетей. Выполнение этих наказов оценивается в почти 3,8 миллиарда рублей.

У многих депутатов есть наказы, которые касаются ремонтов фасадов школ, укрепления фундаментов зданий, отмостков, установки пластиковых окон. Депутат Александр Шпикельман напомнил, что в Колыванском районе есть школа, которая построена еще в 1905 году. Первый вице-спикер парламента Андрей Панферов высказал просьбу "плотнее работать по наказам".

- Школы и дети - на первом месте, - подчеркнул Андрей Панферов.

Также он сказал о том, что программа развития сельских территорий предполагает ремонт образовательных учреждений, в рамках этой программы можно форсировать решение вопросов в сфере образования.

Депутат Олег Подойма обратил внимание на обеспечение безопасности учебного процесса. Сергей Федорчук сообщил, что средства на автоматическую пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и охрану школ выделяются в достаточном объеме.

Депутат Ашот Рафаелян напомнил об инициативе, которая была поддержана профильными комитетами заксобрания: поставить ремонт инженерной инфраструктуры в школах на системную основу.

- Я вижу решение проблемы в плановом направлении средств в течение пяти-шести лет на замену деревянных окон, электропроводки, ремонт кровли, - сказал депутат.

Еще одну проблему озвучил депутат Сергей Титков.

- В регионе насчитывается 650 школьных маршрутов. Каждому четвертому водителю - более 60 лет. Когда-нибудь просто некому будет работать, - сказал заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Сергей Титков.

Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты новосибирского Заксобрания проконтролируют развитие технопарка

Он предложил провести анализ кадрового состава водителей на школьных автобусах и поставил вопрос увеличения им заработной платы.

В целом, считают депутаты, на модернизацию инфраструктуры для обучения и воспитания школьников нужно направлять больше финансовых средств.

Между тем

Министр Сергей Федорчук сообщил в заксобрании, что в целях исполнения поручений президента России Минпросвещения провело отбор школьных зданий для включения в федеральную программу на 2022-2026 годы. За этот период на средства федерального бюджета планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 47 школ в Новосибирской области. В 2022-2023 годах на обновление школ региона запланированы 979,5 миллиона рублей федеральных средств.

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