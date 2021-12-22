Почему без научной базы невозможно развитие угольной отрасли

Нацпроект "Наука" важен не только для продвижения теоретических исследований как таковых, но и для экономики страны в целом. О том, почему без науки невозможно развитие ресурсодобывающей отрасли, рассказывает Зинфер Исмагилов, научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово), лауреат Международной премии "Глобальная энергия - 2021" в номинации "Традиционная энергетика":

- Угольная отрасль в связи с предлагаемым переходом на низкоуглеродную экономику оказалась под огнем критики. Уже раздаются голоса, призывающие к полному отказу от подземной добычи и свертыванию угольной генерации. Однако на самом высоком уровне признано, что уголь на ближайшие тридцать-пятьдесят лет останется одним из основных видов топлива в России и странах Юго-Восточной Азии (с постепенным переходом на глубокую переработку в продукты с большой добавленной стоимостью). И потому сегодня ученые в рамках своих компетенций работают над повышением безопасности добычи угля.

В угольной отрасли, чтобы работать безаварийно, нужно в первую очередь соблюдать установленные правила и нормы безопасности, которые, как было сказано не раз, написаны кровью. Но вместе с тем за последние годы в арсенале ученых появились десятки новых методов исследований. Это позволяет совершенствовать нормы, установленные тридцать-пятьдесят лет тому назад. Сегодня необходимо выдавать более точные рекомендации, в каких пределах та или иная шахта может работать безопасно, в том числе в зависимости от марки добываемого угля, его зольности, содержания летучих веществ, условий образования аэрозолей и параметров угольной пыли. Чтобы составлять четкие прогнозы деятельности того или иного предприятия, нужно в постоянном режиме отслеживать происходящие в шахте физико-химические процессы.

Во всем мире угольная наука развивается интенсивно, занимаясь фундаментальными и прикладными исследованиями. А в России в последние сорок-пятьдесят лет прекратили существование десятки лабораторий и угольных научно-исследовательских институтов. При этом в Китае создано восемнадцать академических и отраслевых НИИ. В том числе Институт углехимии Китайской академии наук и университет угля в провинции Шаньси. С ним, кстати, наш научный центр ведет тесное сотрудничество.

В России же насчитывается более десяти НИИ в сфере переработки нефти и газа, но осталось всего два угольных института и небольшие кафедры в вузах. Хотя нефти мы добываем 510-560 миллионов тонн в год, а угля - немногим меньше: 440 миллионов тонн.

Последние события и перспектива развития угольной отрасли настойчиво диктуют необходимость повышения роли науки. Создав единственный в своем роде федеральный центр, мы сохранили костяк научных кадров, и они передают свой опыт молодым. Ведем исследования по всем направлениям, связанным с добычей и переработкой угля, углехимией и экологией, шахтным метаном, в том числе в рамках программы "Чистый уголь - зеленый Кузбасс".

При наличии государственной политики и доброй воли угольных компаний необходимо вкладывать средства в фундаментальную науку, укреплять научно-техническую базу, чтобы в обозримые сроки перейти на уровень прикладных исследований и выдать результаты на-гора. Но когда мы говорим с руководством и собственниками добывающих предприятий о необходимости фундаментальных исследований для решения их насущных проблем, должного понимания, увы, пока не находим.

Бизнес не хочет заглядывать в перспективу. Все требуют быстрых результатов, сегодня и немедленно.

Подготовила Юлия Потапова