Силовики задержали вице-спикера Заксобрания Красноярского края

Сотрудники силовых ведомств задержали заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, вице-спикера задержали накануне в связи с расследованием уголовного дела его сына Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве с деньгами, предназначенными для закупки угля для города Игарки. Сейчас зампредседателя Законодательного собрания края находится в СИЗО. Сын депутата - под домашним арестом.

В главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия информацию о задержании вице-спикера пока не комментируют.