В 2021 году родителям оказано около трех млн услуг бесплатной консультативной помощи

В Омской области за три года число консультационных пунктов для родителей выросло вдвое. А в Волгоградской области уже третий год работает консультационная служба для родителей "Гармония".

Сто тысяч родителей в Омской области получили бесплатные консультации. Среди вопросов: льготы для семей и как решать детские проблемы. Фото: Владимир Казионов

В рамках нацпроекта "Образование" в этом году по всей стране мамам и папам оказано три миллиона услуг бесплатной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Специалисты отвечают на важные вопросы по "горячей линии", во время видеоконсультаций, на занятиях онлайн-университетов.

Благодаря "Гармонии" родители могут обратиться за советами к педагогам и психологам, логопедам и дефектологам. С каждой семьей проблемные вопросы разбирают индивидуально в формате "гостиной для родителей" или онлайн, сообщили в облздраве Волгоградской области. Единая региональная консультационная служба включает 32 пункта в городах и районах области. В каждой точке по три педагога. Всего штат насчитывает 96 человек.

"Много вопросов у тех, чьи дети идут в первый класс: как подготовиться, выстроить режим дня. У старшего возраста самые проблемные моменты - конфликты. Много вопросов по ЕГЭ, онлайн-обучению", - рассказала директор школы-интерната "Созвездие", на базе которой действует "Гармония", Татьяна Кобзева.

В Омской области развивают сеть выездных сельских консультаций, где можно найти ответ на самые разные вопросы. Как усыновить ребенка, использовать маткапитал, взять семейную ипотеку?

Сейчас в регионе действуют уже 336 консультационных пунктов. И если в городе за помощью можно обратиться по конкретным адресам, то в села методисты, педагоги, психологи и диагносты едут сами. В этом активно участвуют некоммерческие организации, которые выиграли 12 государственных грантов. В новом году к ним добавится еще пять.

Три миллиона услуг бесплатной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказали в России родителям в этом году

"Сначала мы создали три ресурсных центра в Омске для семей с проблемными ребятишками. А потом решили наладить выездную службу, которая уже охватила 13 сельских районов", - поделилась с "РГ" директор Омской региональной общественной организации инвалидов "Планета друзей" Наталья Мишенина.

По ее мнению, соцтуры оказались очень востребованы. Семьям не хватает информации. За помощью того же психолога или логопеда многодетным родителям приходится ехать в райцентр. Теперь - не так часто.