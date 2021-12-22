В каком сибирском регионе готовят IT-специалистов для всей страны

Нацпроект "Цифровая экономика", кроме глобальных задач, способен помочь каждому из нас получить новую востребованную профессию. Об опыте подготовки айтишников рассказывает Татьяна Райских, проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию АлтГУ:

- Сегодня мы активно выстраиваем цифровую экономику, и для этого в стране создан национальный проект с одноименным названием. Но чтобы действительно перевести экономику на цифровые рельсы, нужны кадры с соответствующим уровнем подготовки и компетенций. Именно поэтому особое внимание государство уделяет реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Проект стартовал в прошлом году, когда по программе "Персональные цифровые сертификаты" образовательные учреждения страны обучали цифровым технологиям сотрудников предприятий и организаций. Люди разных профессий смогли повысить цифровые компетенции, чтобы применять их в своем деле. Только в нашем Алтайском госуниверситете прошли дистанционное обучение более двух тысяч человек со всей страны.

В этом году был запущен другой проект - "Цифровые профессии", направленный уже на подготовку квалифицированных специалистов в ИТ-сфере. То есть людям предлагают получить новую востребованную на рынке труда профессию. Тем, кто знаком с этим направлением, он дает возможность выйти на более высокий профессиональный уровень, а тем, кто был далек от цифровых технологий, - полностью сменить род деятельности.

Проект преследует сразу несколько целей - это повышение качества образования в ИТ-сфере, решение проблемы нехватки ИТ-специалистов, доступность обучения востребованным на рынке профессиям. Пятьдесят процентов стоимости обучения оплачивает государство, поэтому многие могут получить дополнительное образование в лучших вузах страны прямо из дома. В отличие от программы персональных цифровых сертификатов, которая была бесплатной, в проекте "Цифровая профессия" предусмотрено финансовое участие слушателей в виде половины стоимости обучения. Это мотивирует людей, они более заинтересованы в получении новой профессии. Если в прошлом году у нас были случаи, когда участники не окончили курс и остались без сертификатов, то в этом году все стремятся получить диплом.

Обучение проходит в дистанционном режиме по 24 направлениям ИТ-сферы - это большие данные, графический дизайн и 3D-моделирование, программирование и создание ИТ-продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность и многое другое. Каждый слушатель выбирает, что ему ближе.

Мы в АлтГУ обучаем по одному направлению - искусственный интеллект. Более 230 наших слушателей осваивают язык программирования Python, чтобы с его помощью обрабатывать большие данные, визуализировать их в графики, применять технологию "компьютерного зрения" для систематизации и выбора конкретной информации из огромного массива. Например, благодаря "компьютерному зрению" можно очень быстро обработать большое количество фотографий и найти среди них нужное изображение. Или по детской фотографии идентифицировать взрослого человека.

Подготовила Татьяна Кузнецова