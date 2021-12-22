В Кузбассе создали новый метод защиты подземных сооружений от воды

Особую технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод в подземные сооружения, разработали кузбасские ученые. Метод позволит эффективно защитить различные объекты промышленного, сельскохозяйственного, оборонного, коммунального и другого назначения от пагубных воздействий среды.

При эксплуатации любых подземных сооружений, расположенных в обводненных грунтах, со временем нарушается их гидроизоляция. Обделка подземной части изнашивается, теряется целостность ее гидроизоляционного покрытия. Грунтовые воды проникают внутрь, препятствуя нормальной эксплуатации строения и вызывая коррозию находящегося там оборудования.

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Горбачева предлагают защищать подземные сооружения по-новому. Верхняя гидроизоляционная оболочка должна быть из искусственно уплотненного грунта, а нижняя - из водонепроницаемого цементно-силикатного камня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза, для исследования процесса ученые смоделировали его на экспериментальном лабораторном стенде.

Испытания подтвердили эффективность метода. По словам профессора кафедры строительного производства и экспертизы недвижимости КузГТУ Андрея Угляницы, технологию можно будет применять, когда нельзя восстановить гидроизоляцию сооружения открытым способом. А в перспективе ученые попробуют применять для гидрорасчленения контакта между обделкой и грунтом не цементно-силикатный раствор, а синтетическую смолу.