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22.12.2021 10:41
Рубрика: Общество

В Кузбассе создали новый метод защиты подземных сооружений от воды

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Особую технологию, предотвращающую проникновение грунтовых вод в подземные сооружения, разработали кузбасские ученые. Метод позволит эффективно защитить различные объекты промышленного, сельскохозяйственного, оборонного, коммунального и другого назначения от пагубных воздействий среды.

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При эксплуатации любых подземных сооружений, расположенных в обводненных грунтах, со временем нарушается их гидроизоляция. Обделка подземной части изнашивается, теряется целостность ее гидроизоляционного покрытия. Грунтовые воды проникают внутрь, препятствуя нормальной эксплуатации строения и вызывая коррозию находящегося там оборудования.

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Горбачева предлагают защищать подземные сооружения по-новому. Верхняя гидроизоляционная оболочка должна быть из искусственно уплотненного грунта, а нижняя - из водонепроницаемого цементно-силикатного камня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза, для исследования процесса ученые смоделировали его на экспериментальном лабораторном стенде.

Испытания подтвердили эффективность метода. По словам профессора кафедры строительного производства и экспертизы недвижимости КузГТУ Андрея Угляницы, технологию можно будет применять, когда нельзя восстановить гидроизоляцию сооружения открытым способом. А в перспективе ученые попробуют применять для гидрорасчленения контакта между обделкой и грунтом не цементно-силикатный раствор, а синтетическую смолу.

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