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22.12.2021 19:08
Рубрика: Культура

В новосибирских театрах оценили "Пушкинскую карту"

Российская газета - Спецвыпуск № 291(8642)
Александр Кулябин, директор Новосибирского государственного академического театра "Красный факел", считает, что главное в сфере культуры - гармоничное развитие всех направлений:
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- То важное, что дал нам в этом году нацпроект "Культура", - это "Пушкинская карта" для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Таких в Новосибирской области более 200 тысяч, и они получили средства на посещение театров, музеев и других учреждений культуры. Как правило, не всегда на это есть деньги, тем более у молодых людей. Государство позаботилось о том, чтобы они могли увидеть лучшие спектакли, выставки, побывать на концертах вне зависимости от своего финансового положения.

Фото: Татьяна Кравченко
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"Красный факел" сразу стал участником этой уникальной федеральной программы. Она будет развиваться, об этом мы говорили с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой во время ее визита в Новосибирск. Известно, что Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации программы "Пушкинская карта". Мы видим, что проект востребован среди молодежи. В этом году номинал карты составил три тысячи рублей, в следующем - пять тысяч рублей. Значит, к нам придет больше зрителей.

В 2021 году мы отмечали 200 лет со дня рождения великого писателя Федора Михайловича Достоевского. Наш театр в день рождения писателя 11 ноября показал премьерный спектакль "Достоевский. Невозможное чудо" - постановку Владимира Золотаря по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность сделать запись спектакля, которая транслировалась на портале "Культура.РФ", собрала более 130 тысяч просмотров и получила хорошие отзывы. Думаю, это замечательно, что у людей благодаря онлайн-трансляциям появляется возможность знакомиться с постановками российских театров.

Я не переживаю, что "цифра" убьет театр, и к нам перестанут ходить зрители. Театр - это живое искусство. А телевидение или интернет могут его популяризировать. Вспомните, ведь раньше по телевизору показывали театральные постановки и концерты высочайшего уровня. Хочется, чтобы нацпроект поддерживал это направление.

Нацпроектом предусмотрена поддержка фестивалей, но наш "Ново-Сибирский транзит" пока не получал средства из федерального бюджета. Наш фестиваль интересен не только зрителям, но и профессионалам. Здесь мы встречаемся, знакомимся, общаемся, обмениваемся информацией и опытом, и это очень важно. Сначала у нас был "Сибирский транзит", ведь Сибирский федеральный округ - один из самых театральных. Позже мы решили расшириться и включили в афишу театры Дальнего Востока и Урала. Я рад, что именно Новосибирск объединяет столь мощное театральное движение.

Фото: Павел Усаченко/РИА Новости
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Очень много в рамках нацпроекта делается для поддержки сферы культуры в районных центрах, селах - обновляются дома культуры, библиотеки. Наши артисты, кстати, тоже выезжают в районы, и, конечно, радуешься, когда видишь, что создаются более комфортные условия для творчества.

И все же замечу, что средств на культуру всегда выделяется недостаточно. А ведь нужно учесть, что развиваются технологии, и сегодня для создания качественного современного спектакля, который был бы интересен зрителю, не хватит просто декораций и костюмов. Нужен, например, видеоконтент, то есть дорогостоящая техника.

Хочется пожелать, чтобы театральная сфера развивалась гармонично. Не так, чтобы забирать у одних и давать другим, а чтобы выделялось больше средств на поддержку и ведущих театров в регионах, и на сельскую культуру, и дополнительно дотировались детские постановки.

Подготовила Наталья Решетникова

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Национальные проекты 2019-2024

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