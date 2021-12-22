В новосибирских театрах оценили "Пушкинскую карту"

Александр Кулябин, директор Новосибирского государственного академического театра "Красный факел", считает, что главное в сфере культуры - гармоничное развитие всех направлений:

- То важное, что дал нам в этом году нацпроект "Культура", - это "Пушкинская карта" для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Таких в Новосибирской области более 200 тысяч, и они получили средства на посещение театров, музеев и других учреждений культуры. Как правило, не всегда на это есть деньги, тем более у молодых людей. Государство позаботилось о том, чтобы они могли увидеть лучшие спектакли, выставки, побывать на концертах вне зависимости от своего финансового положения.

"Красный факел" сразу стал участником этой уникальной федеральной программы. Она будет развиваться, об этом мы говорили с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой во время ее визита в Новосибирск. Известно, что Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации программы "Пушкинская карта". Мы видим, что проект востребован среди молодежи. В этом году номинал карты составил три тысячи рублей, в следующем - пять тысяч рублей. Значит, к нам придет больше зрителей.

В 2021 году мы отмечали 200 лет со дня рождения великого писателя Федора Михайловича Достоевского. Наш театр в день рождения писателя 11 ноября показал премьерный спектакль "Достоевский. Невозможное чудо" - постановку Владимира Золотаря по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность сделать запись спектакля, которая транслировалась на портале "Культура.РФ", собрала более 130 тысяч просмотров и получила хорошие отзывы. Думаю, это замечательно, что у людей благодаря онлайн-трансляциям появляется возможность знакомиться с постановками российских театров.

Я не переживаю, что "цифра" убьет театр, и к нам перестанут ходить зрители. Театр - это живое искусство. А телевидение или интернет могут его популяризировать. Вспомните, ведь раньше по телевизору показывали театральные постановки и концерты высочайшего уровня. Хочется, чтобы нацпроект поддерживал это направление.

Нацпроектом предусмотрена поддержка фестивалей, но наш "Ново-Сибирский транзит" пока не получал средства из федерального бюджета. Наш фестиваль интересен не только зрителям, но и профессионалам. Здесь мы встречаемся, знакомимся, общаемся, обмениваемся информацией и опытом, и это очень важно. Сначала у нас был "Сибирский транзит", ведь Сибирский федеральный округ - один из самых театральных. Позже мы решили расшириться и включили в афишу театры Дальнего Востока и Урала. Я рад, что именно Новосибирск объединяет столь мощное театральное движение.

Очень много в рамках нацпроекта делается для поддержки сферы культуры в районных центрах, селах - обновляются дома культуры, библиотеки. Наши артисты, кстати, тоже выезжают в районы, и, конечно, радуешься, когда видишь, что создаются более комфортные условия для творчества.

И все же замечу, что средств на культуру всегда выделяется недостаточно. А ведь нужно учесть, что развиваются технологии, и сегодня для создания качественного современного спектакля, который был бы интересен зрителю, не хватит просто декораций и костюмов. Нужен, например, видеоконтент, то есть дорогостоящая техника.

Хочется пожелать, чтобы театральная сфера развивалась гармонично. Не так, чтобы забирать у одних и давать другим, а чтобы выделялось больше средств на поддержку и ведущих театров в регионах, и на сельскую культуру, и дополнительно дотировались детские постановки.

Подготовила Наталья Решетникова