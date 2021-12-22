В Новосибирской области возбудили дело о смерти девочки в больнице

По факту смерти 13-летней девочки в центральной больнице Чановского района Новосибирской области завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Изначально проверку по данному факту проводили в полиции, но по решению областной прокуратуры материалы были изъяты из производства и переданы в СК. Такое решение объяснили общественным резонансом происшествия и необходимостью соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства.

По версии следствия, 31 октября этого года в Чановскую ЦРБ за медицинской помощью обратилась 13-летняя девочка. Она жаловалась на сильнейшие боли в области живота и была госпитализирована. Однако, как предполагают следователи, работники медучреждения не приняли своевременных мер для диагностики заболевания, в итоге ребенок остался без лечения. Девочка скончалась на следующий день.

Сейчас следователи допрашивают родственников ребенка и медперсонал больницы, устанавливают все обстоятельства трагедии. Помимо прочего, изъята медицинская документация. Для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.