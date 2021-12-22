В Томске онкологи удалили пациентке из Казахстана опухоль весом в 8 кг

Томские онкологи спасли пенсионерку из Казахстана с гигантской опухолью желудка.

60-летняя жительница Казахстана обратилась к врачам Томского онкологического диспансера с жалобами на выраженный болевой синдром в эпигастральной области. Предварительно у нее была диагностирована опухоль желудка. Сибирские онкологи подтвердили диагноз коллег.

- Наши хирурги провели комбинированную резекцию желудка и поперечно-ободочной кишки, в которую началось распространение опухоли, - сообщил главный врач Томского онкодиспансера Максим Грищенко.

Оказалось, в желудке у пациентки выросло огромное новообразование. Его размеры составляли 19,1 на 16,8 см. Опухоль плотно прилегала к поджелудочной железе и селезенке. Однако врачи смогли ее полностью удалить, сохранив при этом расположенные рядом органы. Вес опухоли превысил 8 килограммов.

В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и начинает восстанавливаться после операции. Ей предстоит длительная реабилитация.