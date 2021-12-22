Абрамченко и Меняйло обсудили вопросы берегоукрепления рек в Северной Осетии

Инициатива главы Северной Осетии Сергея Меняйло по берегоукреплению рек Фиагдон, Хайдон и Суадагдон в республике получила поддержку на федеральном уровне. Об этом стало известно во время рабочей встречи в Москве вице-премьера России Виктории Абрамченко с руководителем РСО - Алания Сергеем Меняйло.

Во время беседы речь шла о строительстве берегоукрепительных сооружений, которые защитят селения Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от затопления, а также о финансировании всех этих работ на 2022-й и на 2023-2024 годы.

Как отметил Сергей Меняйло, названные населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек и находятся под постоянной угрозой подтопления. В итоге ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений.

- Для устранения сложившейся ситуации необходимо реализовать три мероприятия: строительство берегоукрепительных сооружений на реке Фиагдон у селения Дзуарикау, строительство сооружений инженерной защиты в селении Ногкау на реке Хайдон, а также берегоукрепительных сооружений на реке Суадагдон по защите селения Суадаг, -отметил Сергей Меняйло. - По всем этим объектам уже разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Сегодня республика рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе включения их в государственную программу Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023 год.

Виктория Абрамченко, в свою очередь, поддержала предложение главы Северной Осетии, выразив готовность оказать всю необходимую поддержку.

На встрече также говорили о развитии системы мелиорации сельхозземель Северной Осетии. Как подчеркнул Сергей Меняйло, в министерство сельского хозяйства России для прохождения отбора в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса направлены шесть проектов. Пять из них уже реализованы, еще один планируется завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию 3 278 гектаров мелиорируемых земель. Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты в области мелиорации.

Глава Северной Осетии выразил уверенность, что совместная работа по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы.

Сергей Меняйло также рассказал о работе, направленной на ликвидацию несанкционированных свалок. В рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в 2022-2023 годах в республике рекультивируют четыре свалки: в Алагире, Ардоне, Дигоре и Беслане. Аукционы по разработке проектно-сметной документации по объектам завершены. Из республиканского бюджета на эти цели направлено более 52 миллионов рублей. Разработать сметы подрядчик должен до 25 декабря этого года, а согласовать результаты - до первого мая 2022 года.

Виктория Абрамченко, в свою очередь, также отметила, что инициативы республики по этому направлению будут поддержаны на федеральном уровне.