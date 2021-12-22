На курорте Домбай из-за снегопада дерево упало на многоквартирный дом

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай из-за сильного снегопада и ветра дерево упало на многоквартирный дом. Повреждены несколько балконов и кровля здания.

Как сообщает МЧС региона, в результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники коммунальных служб распилили и убрали обрушившееся дерево.

Из-за непогоды и снегопада МВД республики ввело временные ограничения на передвижение автотранспорта по федеральной дороге "Черкесск - Домбай" от выезда из города Теберда до поселка Домбай. На отрезке от 100 по 117 километр работает спецтехника МЧС.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах республики на высоте более 1500 метров из-за обильного снегопада лавиноопасная ситуация сохранится до 24 декабря.