В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека

В Каспийске из-за взрыва газа пострадала семья из трех человек. С травмами средней степени тяжести они госпитализированы в ожоговый центр Махачкалы.

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Кавказская 22А.

"На третьем этаже 9-ти этажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушения дома не произошло. Выбиты окна и дверь. На месте находятся психологи МЧС", - говорится в сообщении ведомства.

По факту ЧП правоохранительными органами проводится проверка.