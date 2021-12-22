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Рубрика: Происшествия

В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека

Текст: Николай Грищенко

В Каспийске из-за взрыва газа пострадала семья из трех человек. С травмами средней степени тяжести они госпитализированы в ожоговый центр Махачкалы.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
В МЧС подсчитали общий ущерб от чрезвычайных ситуаций за год

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Кавказская 22А.

"На третьем этаже 9-ти этажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушения дома не произошло. Выбиты окна и дверь. На месте находятся психологи МЧС", - говорится в сообщении ведомства.

По факту ЧП правоохранительными органами проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Взрывы газа в домах

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