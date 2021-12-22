В Дербенте в рамках нацпроекта "Демография" открыли детский сад

Новый детский сад рассчитан на 60 мест. Детей принимают в три группы, в том числе ясельную. Он полностью укомплектован детскими группами и педагогами из резерва управления образования города.

В пресс-службе мэрии Дербента рассказали "РГ", что в здании учреждения сделан современный ремонт, благоустроена близлежащая территория, построена детская площадка, предусмотрены спортивный и музыкальный залы, пищеблок. Детский сад рассчитан на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, и в соответствии с современными требованиями, оборудован лифтом.

По словам директора детского сада Гюльнары Мевлановой, микрорайон "Аэропорт" города Дербента давно нуждался в строительстве нового детского сада, так как на поступление в детсады здесь образовалась большая очередь.

Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, принявший участие в открытии детсада, отметил работу республиканских, местных властей и строителей Главного военного строительного управления №4, которые приложили все усилия для того, чтобы построить уютный садик для жителей Дербента.

Работа по вводу в эксплуатацию детских и образовательных учреждений в Дербенте будет продолжена, отметили в городской администрации.

"В текущем году завершен капитальный ремонт в детском саду № 25, продолжаются работы еще в трех дошкольных учреждениях. Произведен капремонт в школах № 3, 11, гимназии № 1. Продолжаются работы в средней школе №1, 19, 20, в прогимназиях № 15, 18, в школе-интернат №7, в Детском кадетском корпусе. В микрорайне Аваин строится школа на 804 места. Активно ведутся работы по строительству Дворца спорта в Дербенте", - рассказали "РГ" в администрации Дербента.

В пресс-службе правительства Дагестана добавили, что в федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов включено финансирование по трем объектам в Дербенте.

Это строительство водовода "Кайтаг - Дербент" на сумму более миллиарда рублей, водовода "Шурдере" в объеме 701 миллион рублей, а также общеобразовательной организации на 804 ученических места на сумму 682 миллиона рублей.