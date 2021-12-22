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22.12.2021 18:48

Фестиваль "Вперед, к Островскому!" в Петербурге станет ежегодным

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 290(8641)
Купцы, чиновники, подрядчики, все те, кто составлял основу городского общества и устанавливал свои правила в XIX веке, в наше время вовсе не пропали из жизни, не растворились в веках. Они по-прежнему живы и процветают, лишь носят другие одежды, слушают другую музыку и ездят на другом транспорте.

Это ярко продемонстрировал завершившийся в Санкт-Петербурге Первый всероссийский театральный фестиваль "Вперед, к Островскому!". Он заставил зрителя по-новому взглянуть на творчество драматурга, 200 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году.

Фото: Алексей Бычков/Воронежский Камерный театр
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Старейшие театры страны из семи городов открыли в Театре-фестивале "Балтийский дом" марафон постановок по пьесам Островского. "Гроза", "Бесприданница", "Доходное место", "На всякого мудреца довольно простоты", "Лес", "Волки и овцы" - названия этих пьес до сих пор оказывают на зрителя какое-то магическое влияние, даже не приглашая, а заманивая в зал. Возможно, потому, что за каждым из этих названий - целый мир. Причем большой и очень разный, в зависимости от направленности театра, видения режиссера, яркости актерского воплощения.

Между тем те 10-15 пьес, которые хорошо известны сегодняшним театралам, - это только верхушка айсберга под названием "Островский". За свою жизнь Александр Николаевич написал около 50 произведений. Многие театры жили его творчеством. Например, репертуар Санкт-Петербургского Александринского театра до конца XIX века на 80 процентов состоял из спектаклей по Островскому.

Темы, поднимаемые в его пьесах, по-прежнему актуальны. Об этом говорили участники круглого стола "...к Островскому", который прошел 13 декабря в знаменитом Актерском фойе Александринского театра. Именно том, где драматург полтора века назад представлял императорской труппе свои пьесы. Режиссеры, театроведы, литературные критики поразмышляли о роли Островского в театре, обсудили, актуальны ли сегодня проблемы, волновавшие общество в XIX-XX веках.

- Вы задумывались, в кого сейчас превратились чиновники XIX века, какими стали сейчас купцы, кто такие современные подрядчики? - предложил коллегам поразмышлять режиссер-постановщик, профессор кафедры режиссуры РГИСИ Геннадий Тростянецкий. - Или кто такие кликуши, которых, кстати, вокруг немало. Это очень серьезные вопросы настоящего времени.

Ответы на такие вопросы ищут режиссеры, которые видят в Островском не прошлое, а то будущее, до которого нужно дойти, чтобы понять сегодняшний день и многослойную человеческую природу. Это же осмысляют артисты, которые хотят не просто озвучивать текст, а играть свою роль, проникая в ее глубину, понимая характер и движущую силу своего героя.

- Да, Островский описывал ту жизнь, которую наблюдал, которая шла вокруг него, - говорит заслуженный артист России Семен Сытник. - Но ведь то, что описано в "Грозе", "Лесе", "Бесприданнице", происходит и сейчас. И на сцене актеры играют именно сегодняшний день.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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По-другому и быть не может, ведь люди по природе своей остаются теми же. Да и проблемы, которые их волнуют, не сильно изменились. Некоторые зрелые дамы по-прежнему готовы покупать внимание предприимчивых юнцов. А дельцы-бизнесмены не гнушаются при случае обмануть конкурента.

Да и семейная тематика до сих пор остается хрестоматийной. Слыхали, мол, у Кабанихи-то как жизнь не задалась: сын пьет, невестка на соседа заглядывается. А она одна изо всех сил старается хоть какие-то скрепы сохранить.

Антураж некоторых спектаклей не просто намекает на современность, а открыто это заявляет. Например, бесприданница Лариса в постановке Ульяновского драматического театра (режиссер Владимир Золотарь) живет в панельной пятиэтажке, слушает Земфиру, носит в кармане успокоительное. Но это совершенно та же мятущаяся душа, которая, следуя своему сердцу, попадает в классический погибельный омут, филигранно описанный Островским. Прошло полтора века. Но в таких историях действительно мало что меняется.

- На самом деле неважно, какой костюм надет на герое, - говорит генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. - Лариса Огудалова может слушать Земфиру. Или "Пинк Флойд". Или Льва Лещенко. Вопрос в том, насколько спектакль, этот художественный продукт является убедительным, насколько он волнует сердце и душу зрителя.

Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Человек"
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И надо сказать, что пьесы Александра Островского до сих пор волнуют. Это в очередной раз доказали спектакли, которые в течение нескольких дней собирали своих благодарных зрителей, поклонников театра.

Думается, что именно этот факт можно считать главным свидетельством того, насколько актуальны сегодня Островский и все, что с ним связано. И как он до сих пор умеет взять людей за живое. Поэтому лозунг "Впредь, к Островскому!" попал в точку. Вперед! А там посмотрим.

В конце концов, дальше у фестиваля два насыщенных года. А у театров масса еще не поставленных, забытых, но не менее гениальных пьес драматурга.

По мнению театрального критика и писателя Татьяны Москвиной, было бы неплохо, если бы современные режиссеры постарались заглянуть за очерченный круг широко известных названий.

- "Золотая обойма" его пьес прекрасна, но это еще не весь Островский, - сказала она. - Надо еще поискать. Расширить его границы.

И у фестиваля есть для этого все возможности.

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