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22.12.2021 15:16
Рубрика: Общество

Фото: В Петербурге вышел в рейс новогодний "ДедМоробус"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

По улицам Северной столицы с 21 декабря начал курсировать праздничный "ДедМоробус".

Фото: Государственный национальный драматический театр РМ
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Как рассказали в петербургской туристической компании "Русь", этот вид общественного транспорта перевозит исключительно Дедов Морозов, а также их помощников.

- Яркий ретроавтобус, украшенный гирляндами и еловыми ветками, уже не первый год курсирует по городу в преддверии новогодних праздников, - рассказали в фирме. - Его пассажиры - целый оркестр Дед Морозов и их помощники Елка и Петрушка. Они останавливаются на улицах, исполняют праздничную музыку, дарят гостинцы и с удовольствием фотографируются с прохожими.

"ДедМоробус" будет двигаться со всеми остановками по маршруту от торгового центра "Галерея" до Дворцовой площади каждый день до 30 декабря с 16 до 21 часа.

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