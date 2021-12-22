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22.12.2021 23:40
Рубрика: Происшествия

Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил, что из Болгарии на родину привезли гражданина, находившегося в розыске. Этого человека искал СК по Санкт-Петербургу. Его зовут Владимир Борисов и его подозревают в особо крупном мошенничестве.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
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По версии следствия, Борисов с группой участников в июле 2014 года ввел в состав управляющего органа ОАО "Институт архитектурно-строительного проектирования" подконтрольных им сотрудников. "Засланные" сотрудники обеспечили увеличение кредиторской задолженности предприятия. Затем члены преступной группы подали иск о банкротстве этого института в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

После этого судом было назначено в качестве арбитражного управляющего также подконтрольное организованной группе лицо, которое дополнительно увеличило кредиторскую задолженность. В результате для погашения искусственно созданной задолженности имущество ОАО "ИАСП" было выставлено на торги. Соучастники через подконтрольную им электронную торговую площадку и с помощью манипуляций специалиста в области электронных баз данных, обеспечили выигрыш торгов подконтрольной им организации. После чего имущество было легализовано через мнимые сделки купли-продажи. По мнению СК , Российской Федерации был причинен ущерб на сумму не менее 305 миллионов рублей.

Владимир Борисов долго скрывался от следствия. Ему заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. Уголовные дела подъельников Борисова уже направлены в суд. Пока он помещен на карантин, по окончании которого с ним начнут работать следователи.

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