К 2024 году штат врачей и медперсонала в поликлиниках вырастет на 10%

С этого года на единовременную выплату в миллион рублей могут рассчитывать не только фельдшеры, но и акушеры, медсестры, которые приехали работать в деревни или поселки городского типа. Их должности включены в программу "Земский доктор".

В Карелии "загородный штат" медработников пополнили 44 человека. Среди них - фельдшеры скорой помощи, педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, анестезиологи. Они приехали из Таджикистана и различных регионов России.

Почти год в Кемской поликлинике работает кардиолог Марина Большакова. "Я здесь родилась, - рассказала она. - После вуза попала по распределению в Псковскую область. Отработала там больше тридцати лет. А теперь решила вернуться на родину. В Кеми живут мои родные. Мне тут хорошо. Давно не видела такого снега".

О большом снеге и морозах в Карелии наслышан и Шухрат Холматов, он родом из Таджикистана. Окончил медицинский университет в Самаре. По специальности - стоматолог. Работает в поликлинике межрайонной больницы города Костомукши, который приравнен к регионам Крайнего Севера. Куда потратит свой миллион, Шухрат пока не решил. Хочет перевезти в Россию родителей и жену.

За десять лет в Карелию привлекли 235 медработников. Каждому предоставили за счет федерального бюджета единовременную выплату от полумиллиона до двух миллионов рублей.

В Республике Коми тоже обеспечивают кадрами медицинские организации небольших сел и поселков. Речь идет о целевом обучении. Это одна из форм приема в вуз помимо бюджетной и платной. Сейчас в рамках целевого обучения и контрактной подготовки в медвузах проходят обучение свыше 500 студентов. Самые успешные получают именную стипендию. Целевая подготовка врачей ведется за счет федерального бюджета, а контрактная - республиканской казны.

Единовременная выплата в миллион рублей предусмотрена для врачей, которые устроятся на работу в медицинские организации Воркуты

Действует в Коми и программа "Земский врач". А в этом году дополнительно запланирована единовременная выплата в миллион рублей врачам, которые придут работать в медицинские организации Воркуты.

Справка "РГ"

Участниками программ "Земский доктор и земский фельдшер" в прошлом году стали более 6 тысяч медицинских работников.

В 2021 году пять тысяч специалистов прошли профессиональную переподготовку по различным профилям. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" к 2024 году штат врачей и среднего медперсонала в поликлиниках вырастет на 10 процентов. Ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях - одно из основных направлений этого нацпроекта.