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22.12.2021 12:09
Рубрика: Культура

Музеи Петербурга покажут новогоднюю ночь разных лет

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Музеи Санкт-Петербурга предлагают петербуржцам и гостям города своеобразное путешествие на машине времени. Правда отправиться на ней можно будет только в прошлое и только в один день. Вернее, в новогоднюю ночь.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Шесть музеев, расположенные в центральной части города, объединились и придумали один на всех новогодний маршрут. В акции участвуют музей-квартира Зощенко, музей-квартира Кирова, музей-квартира Бродского, Музей блокады и обороны Ленинграда, Музей печати и Музей Арктики и Антарктики.

Информация об этом опубликована на сайте Государственного литературного музея "XX век".

Для семей с детьми будет путешествие в сказочный мир не такого уж далекого, зато родного прошлого. Какие новогодние сказки, рассказы были любимыми у сегодняшних бабушек и дедушек, какие были в то время игрушки на елке и какие дарили подарки. В другом музее посетители узнают, каково это - отмечать праздник, если он запрещен или 1 января - обычный рабочий день. Как отмечали Новый год в блокадном Ленинграде и как его отмечают сегодня на Полярном круге.

С помощью компьютерных технологий можно пройти литературные квесты, проверить свои способности к писательской деятельности, принять участие в мастер-классах и посетить красочную выставку рождественских открыток.

Все музеи находятся в центре Петербурга и удобно расположены по отношению друг к другу. Поэтому прогулка по "Новогоднему маршруту" может для каждого стать очень ярким впечатлением от общения с праздничным городом.

Новогодние экспозиции продлятся все зимние каникулы, до 16 января.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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