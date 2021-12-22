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22.12.2021 16:29
Рубрика: Культура

Музеям Поморья разрешили в новогодние каникулы работать в обычном режиме

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Все музеи Архангельской области будут работать в новогодние праздники, в том числе, в выходной день 31 декабря. Это решение озвучили в правительстве региона.

- В связи с большим спросом на экскурсии было принято решение о работе музеев с 30 декабря по 9 января в обычном режиме, за исключением 1 января - это выходной день, - сообщила министр культуры Поморья Оксана Светлова.

Фото: Татьяна Сухановская
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Тем временем местные отельеры фиксируют ажиотажный спрос: сегодня в Архангельской области раскуплено 75 процентов номерного фонда, уже нет мест в отелях на Соловках, полностью забронированы гостиницы и гостевые дома в горнолыжной Малиновке, рядом с музеем "Малые Корелы" и даже на прилегающих к ним территориях.

Тем временем в Северном морском музее новогодняя программа уже стартовала: по словам директора, Евгения Тенетова, все дни новогодних и рождественских праздников в музее плотно забронированы групповыми туристическими экскурсиями.

Сегодня очень востребован прогулочный маршрут и гастрономический путеводитель по Архангельску, бесплатные аудиогиды. В скором времени, кстати, в городе появится новогодний путеводитель, где будут размещены фотографии и адреса всех новогодних светящихся арт-объектов.

Ну а туристско-информационный центр Архангельской области, как сообщает пресс-служба правительства, разработал "Культурный гид" по городу: в нем собраны выставки, концерты, спектакли и представления с указанием даты, времени, описания, адреса и контактов организаторов. А с 1 по 9 января в кафе и ресторанах столицы Поморья пройдет фестиваль северных десертов "Сладкая Zima".

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