Врачи: СОVID-19 может поначалу маскироваться под ОРВИ

В Петербурге не снижается заболеваемость коронавирусом. Ежедневно COVID-19 обнаруживается у 2000-2500 человек. В стационарах города пациентов с коронавирусом и пневмониями - около шести тысяч. И каждый десятый из них находится в реанимации, каждый двадцатый - на ИВЛ. Медиков настораживает тенденция позднего обращения горожан за медицинской помощью.

- Наша больница принимает пациентов со средней и тяжелой формами течения коронавируса. Как правило, это пациенты старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания и не прошедшие вакцинацию. Именно у них СОVID-19 протекает с серьезными осложнениями. Рост числа больных старше 65 лет начался с осени. Бабушки и дедушки стали возвращаться с дач, встречались со своими детьми и внуками, вернувшимися из других стран и регионов России. И - заражались, - комментирует ситуацию Денис Гусев, главный врач клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина.

Резкое возрастание потока больных в возрасте стало неожиданностью для медиков, рассчитывавших, что пожилые люди все-таки проявят сознательность и вакцинируются еще в летнее время. Но этого не случилось. Только в последнее время темпы вакцинации этой группы населения стали расти.

- Есть среди пациентов и люди более молодого возраста, 30-40 лет. Такие пациенты попадают к нам по двум причинам. Первая - потому что тянули до последнего и не хотели вовремя обращаться за помощью к медикам. Вторая - у пациентов этой возрастной группы в анамнезе есть тяжелые хронические недуги - онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные, что ухудшает течение коронавируса, - подчеркнул Гусев.

Также тяжелее переносят коронавирус болеющие туберкулезом, вирусными гепатитами - они и болеют дольше, и им сложнее подобрать схему лечения лекарственными препаратами. Что же касается ВИЧ-инфекции, то, как показывает опыт красных зон, при постоянном приеме антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ переносят коронавирус примерно так же, как и граждане, не инфицированные ВИЧ-инфекцией. Так что гуляющая по интернету информация о том, что для ВИЧ-инфицированных COVID-19 оказывается смертельно опасным, не является правдой.

Наболевший вопрос: попадают ли вакцинированные в стационар?

- Ни одна вакцина не дает 100-процентной защиты от вирусов. Риск заразиться COVID-19 после вакцинации остается. Но он во много раз ниже, чем у невакцинированного человека. В нашей больнице вакцинированных - около девяти процентов от общего числа пациентов, - подчеркнул Гусев.

Только в последнее время темпы вакцинации возрастной группы 60+ стали расти

Чтобы снизить риск заражения, даже вакцинированным рекомендуется соблюдать элементарные правила: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей.

Сейчас идет традиционный ежегодный подъем заболеваемости ОРВИ. А первые симптомы COVID-19 похожи на те, которые появляются при ОРВИ или кишечной инфекции. Собственно, именно поэтому некоторые больные, решив, что у них просто ОРЗ, начинают лечиться по собственному почину, врача не вызывают. И только если уж стало совсем плохо и самолечение не помогло, вызывают доктора. Но единственно верное решение: если уж почувствовали недомогание, то не совершайте трудовых подвигов и не заражайте других, а оставайтесь дома и вызовите врача. Доктор назначит все необходимые анализы, в том числе тест на коронавирус.

Кстати, бытующее в народе мнение о том, что если уж в дом попал коронавирус, то с ним лично обязательно познакомится вся семья, неверно.

- Если у других членов семьи есть иммунная защита к коронавирусу после болезни или вакцинации, они могут и не заболеть, - считает Гусев.

Медики отмечают: омикрон-штамм в городе пока не зафиксирован, а вот дельта-штамм есть. Срок инкубационного периода варьируется от двух до 14 дней, в среднем он сейчас составляет три-пять дней. Заболевание начинается с общей слабости, озноба, повышения температуры, боли в горле. В ряде случаев отмечаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Между тем

Денис Гусев, главный врач клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, вместе с другими врачами России подписал открытое письмо противникам вакцинации. Почему?

- Главный врач городской клинической больницы N 40 Денис Проценко выдвинул инициативу с открытым письмом. Я ее поддержал, поскольку считаю важным использовать все возможные методы разъяснительной работы с населением. Основная цель акции - снизить количество умирающих больных. К сожалению, мы столкнулись с тем, что ряд известных людей, не имеющих прямого отношения к медицине, высказываются о коронавирусе и вакцинации. Высказывания эти зачастую декларативны и ничем не обоснованны. Но их слушают многие люди. Пусть известный человек не верит в существование COVID-19 и не вакцинируется - это его право. Но он не должен открыто призывать людей действовать так же, как и он.