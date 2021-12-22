Sukhoi Superjet 100 примерит ливрею туристической точки Петербурга

В будущем году ожидается прибавление в семье самолетов с именами значимых российских городов. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Модель судна уже определена - это будет Sukhoi Superjet 100 российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. На его ливрее появится одно из известнейших туристических мест Петербурга.

Проект стал финалистом российского конкурса "Мастерства гостеприимства-2021". Как считают в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, ливрея нового самолета станет еще одним отличным поводом для популяризации региона и привлечения туристов. И не только в будущем, когда показатели турсферы вернутся к прежним объемам мировых путешествий, но и прямо сейчас, когда рынок услуг складывается в основном потребностей внутреннего туризма.

- Мне кажется, что ситуация, которая сейчас сложилась в мире с отложенным спросом, еще сыграет на руку Петербургу, - говорит Кристина Тарасова, представлявшая проект брендирования судна на конкурсе "Мастерства гостеприимства". - И авиапассажиры такого самолета непременно будут сюда возвращаться, знакомиться с нашей необычной городской атмосферой.

Сегодня в воздушном пространстве летает несколько самолетов с символикой Северо-Западного региона, это Санкт-Петербург, Гатчина, Иван-город, Выборг, Кронштадт, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск.