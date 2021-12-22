В Ленобласти четыре человека скончались от отравления метанолом

В Лодейнопольском районе Ленинградской области четверо местных жителей скончались из-за отравления метиловым спиртом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, погибли три женщины 40-43 лет и 25-летний молодой человек.

Задержан подозреваемый в продаже смертоносного метилового спирта - безработный 45-летний мужчина. Возбуждены уголовные дела по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности" (часть 2 статьи 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.