В новой детской библиотеке Солнечногорска можно снимать мультфильмы

В новой детской модельной библиотеке, открывшейся недавно в курортном Светлогорске Калининградской области, можно не только читать книги, смотреть кино и мультфильмы, но даже их снимать.

В библиотеку города Светлогорска дети теперь ходят не только за книгами. Здесь еще можно посмотреть мультфильмы и заниматься в киностудии. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

"КиноLab" - концепция нового культурно-образовательного пространства. Ее разработали в Светлогорске и подали заявку на всероссийский конкурс создания модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура". И выиграли.

Субсидия в пять миллионов из федерального бюджета ушла на оборудование киностудии. Ее можно использовать для съемок игровых фильмов и мультфильмов, а также трансформировать в кинозал. "У нас есть для детей интерактивные стол и пол, новейшие 3D-ручки, VR-очки, робототехника", - перечисляет директор библиотеки Анна Олейник.

В библиотеку записаны почти 1800 читателей. Она не пустовала и до обновления, а теперь новых мальчишек и девчонок привлекает еще больше. Анимационная студия уже показала на большом экране первые результаты работы - мультфильм по книге Кристины Кретовой "Приключения мышонка Недо в Калининграде". И может, кто-то из ребят выберет кино своей профессией.

В начале декабря после ремонта и модернизации открылась и библиотека N 1 на берегу Волги на набережной Космонавтов в Саратове.

Старейшая в городе библиотека была создана при городской Думе еще в 1895 году, как народная читальня. Капремонта здесь не было лет шестьдесят. В этом году она получила грант по нацпроекту "Культура" в 5 миллионов рублей для преобразования в модельную библиотеку. Власти города выделили еще более пяти миллионов на капитальный ремонт.

"Приобрели компьютерное и мультимедийное оборудование. Реализовали давнюю мечту, закупили великолепные стеллажи для книг до высоких потолков", - рассказала директор Центральной городской библиотеки Наталия Леонтьева. Есть здесь бесплатный Wi-Fi, можно подключиться к Национальной электронной библиотеке или ресурсу "ЛитРес". В библиотеке действуют несколько клубов: краеведения, юных техников, любителей песни. А летом около нее будет работать летнее кафе и читальный зал на открытом воздухе.