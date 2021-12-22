Впервые в России биопротезы аорты и легочной артерии поставили одновременно

Кардиохирурги Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга впервые в России провели две радикальные коррекции общего артериального ствола, когда детям было одновременно установлены биологически протезы арты и легочной артерии. Оба ребенка успешно перенесли операции и выписаны из клиники домой, сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы.

Общий артериальный ствол - одна из самых серьезных сердечных патологий. В норме кровь из сердца поступает в аорту и в легочную артерию, а в случае патологии сосуд от основания сердца отходит всего один. Это порок сердца, болезнь врожденная и настолько серьезная, что зачастую гибель ребенка происходит в материнской утробе.

По данным НМИЦ имени Бакулева, среди родившихся детей, 65 процентов погибают в первые полгода жизни. До первого дня рождения доживает лишь каждый четвертый младенец с таким диагнозом. Выжившие дети без операции могут дожить максимум до 10-15 лет.

Семейная пара из Владивостока еще на первых скринингах узнала о страшной сердечной патологии будущего ребенка: общий артериальный ствол в сочетании с тотальным аномальным дренажем легочных вен, и недостаточностью трункального клапана. Супруги приехали в Москву, всю беременность ребенка обследовали врачи НМИЦ имени Бакулева. После рождения младенцу в столице сделали паллиативную операцию, она заключалась в установке дренажа и суживания легочных артерий. Но отводящий клапан от сердца был по-прежнему один.

Опасений за жизнь малыша было много, у него выявили еще артрезию 12-перстной кишки, закончившуюся операцией, пережил ребенок и пневмонию, вызванную коронавирусом. А потом нависла новая угроза - сердечная недостаточность.

Детская городская больница № 1 в Петербурге предложила семье сделать радикальную операцию ребенку - поставить биологические протезы аорты и легочной артерии, гомографты. Родители согласились. В ходе операции хирурги создали два пути оттока крови, как и должно быть в организме.

В будущем юному пациенту предстоит регулярно наблюдаться у кардиолога, но врачи уверенно могут сказать - ребенок будет жить.

Затем по такому же алгоритму хирурги Детской городской больницы № 1 прооперировали артериальный ствол и другому ребенку. Эта операция тоже прошла успешно.

Как сообщили "РГ" в Детской городской больнице № 1 методов коррекции артериального ствола существует несколько. Петербургские врачи предложили один из вариантов операций, в двух случаях этот метод уже помог спасти детские жизни.