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22.12.2021 16:14

VR-технологии позволят туристам рассмотреть шедевры Петербурга в деталях

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 290(8641)
В Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера фильма "Китайский дворец. Наследие императрицы", снятого в VR-формате с 360-градусной съемкой. Это экскурсия по "Собственной даче" Екатерины Второй в Ораниенбауме.

Это игровой фильм, роль императрицы в котором сыграла заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, а ее коллега по цеху заслуженный артист РФ Дмитрий Воробьев предстал в роли архитектора Антонио Ринальди.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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В отличие от классической премьеры, когда фильм поначалу можно смотреть только в кинотеатрах, VR-фильм доступен в любое время и в любой точке мира. Для этого нужны лишь очки виртуальной реальности и вход на мировую платформу Oculus. Те, у кого их нет, могут прийти в Большой Меншиковский дворец Ораниенбаума и уже оттуда "прогуляться" по комнатам прекрасного здания и парка вместе с Екатериной Второй.

Особенности виртуальной реальности позволяют получить широкий спектр ощущений, увидеть все собственными глазами, пообщаться с императрицей, находящейся на расстоянии вытянутой руки, узнать исторический и культурный бэкграунд, рассмотреть детали интерьера и отделки.

И самое главное, что, по словам хранителя сектора "Собственная дача" ГМЗ "Петергоф" Татьяны Сясиной, фильм дает возможность побывать в музее, когда в нем никого нет.

Еще лет пять назад понятия "виртуальная реальность" и "дополненная реальность" не были столь широко известны. Сегодня возможность создания новых "миров и пространств" - уже обыденность, удобный инструмент для решения тех или иных задач в разных сферах жизни. Особенно большой прорыв в сфере новых технологий произошел за последние два года, когда в виртуальность отправился буквально весь мир.

Одними из первых в Санкт-Петербурге VR-технологии применили в Эрмитаже. Подробный виртуальный тур проходит по всем экспозициям, расположенным на трех этажах. Картинки снабжены комментариями, и при желании зрители получат не только визуальные впечатления, но и конкретную информацию.

Технологии дают возможность побывать в музее, когда в нем никого нет

В музее-заповеднике "Петергоф" можно виртуально увидеть полную панораму дворцово-паркового ансамбля с высоты птичьего полета. А приблизившись к объекту, рассмотреть название и детали. Кроме того, в музее используются разные мультимедийные технологии для создания виртуальных продуктов, посвященные разным темам и объектам.

Фото: iStock
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Интересно, что технологии позволяют воспроизводить окружающую действительность былых времен. К примеру, VR-экскурсия "Несбывшийся и утраченный Петербург", которую летом запустил образовательный проект "Петербург глазами инженера", привлекает именно тем, что включает нереализованные или уже уничтоженные постройки. Экскурсанты, например, смогут посмотреть памятник III Коммунистического интернационала - башню Татлина, которая так и не была построена. Или первоначальный вариант Исаакиевского собора Антонио Ринальди 1802 года, который перестроили спустя 17 лет.

Вообще, если поначалу у музейных работников была настороженность, не составит ли подобный контент конкуренцию реальным экскурсиям, то теперь стало понятно, что все происходит наоборот. Виртуальные путешествия зачастую вызывают желание оказаться в том или ином пространстве в реальности. Еще один плюс таких экскурсий - они снижают физическую и температурную нагрузку на подлинники, возникающую при массовых посещениях музеев.

Кстати, в планах ГМЗ "Петергоф" снять продолжение "Китайского дворца". На этот раз о находящейся неподалеку "Катальной горке". Фильм будет делать та же съемочная группа.

Тем временем

В пятом павильоне "Ленфильма" в начале 2022 года откроют трехмерную панораму о Великой Отечественной войне. Здесь виртуальная реальность поможет стать участниками реконструкции боевых действий. Кроме того, ранее запущен VR-проект "Блокадные маршруты", посвященный 80-летию со дня начала блокады Ленинграда. 12 временных порталов расположены в центре Петербурга. На карте они обозначены тремя инсталляциями и 12 информационными стендами.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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