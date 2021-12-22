Жители Кронштадта оказались недовольны конкурсом на памятник Гумилеву

Разрешения поставить памятник Гумилевское общество добивалось десять лет. В нынешнем году Администрация Президента РФ дала разрешение на установку фигуры в полный рост. Место уже определено: территория безымянного бульвара на улице Комсомола от улицы Восстания до Советской улицы в Кронштадте, где родился будущий воин, путешественник и создатель особой поэтической школы акмеизма. На конкурс было представлено 30 работ, и, как признались члены жюри, выбрать победителя было крайне сложно.
Первое место в результате отдали Екатерине Пильниковой, которая изваяла бюст поэта в античном стиле. Однако специалисты сразу отметили, что ее произведение является почти точной копией работы Андрея Ковальчука в Бежецке. Второе место присудили скульптору-художнику Эдуарду Арзуманяну, Гумилев которого высечен из цельной каменной глыбы. На третьем месте - бронзовый поэт сидит на гранитном постаменте, таким его увидела Анастасия Лужина.
Идея, набравшая максимальное число голосов при общественном обсуждении, в тройку лидеров не вошла. При этом, как рассказала председатель Гумилевского общества, член Союза писателей России, культуролог, журналист Ольга Медведко, именно она была признана наиболее удачной и в двух Гумилевских группах в соцсетях, и в зале Академии художеств, и среди краеведов Кронштадта. Гумилев идет по красному каменному брусу, сопротивляясь ветру. В конце пути его ждет обрыв - обрыв жизни и судьбы.
- Гумилев - национальное достояние России, и не горстке чинуш решать, каким должен быть памятник великому поэту, - эмоционально высказалась она. - Тем более первый памятник в России в полный рост.
Екатерина Пильникова объяснила свой выбор скульптурной формы небольшими размерами предложенной площадки: "Крупные по форме работы либо перегородят пешеходную часть, либо под них нужно менять планировку". В администрации Петербурга, в свою очередь, тоже подстраховались. Конкурс был объявлен "на эскизный проект памятника", и после подведения итогов чиновники заявили, что все три отобранные идеи требуют доработки.
- Во время обсуждения эскизных проектов члены жюри прекрасно понимали, что в том виде, в котором они представлены сегодня, работы появиться в городской среде не могут, - пояснил первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Петербурга Павел Соколов. - Каждая из них нуждается в доработке, а уже после районная администрация вместе с жителями решит, какой памятник украсит территорию.
Историки, художники, скульпторы, журналисты, ученые-гумилевоведы, писатели, общественные деятели, поэты и музейные работники на намерены пускать это дело на самотек. В начале января запланирована встреча с главой Кронштадтского района Олегом Довганюком, на которой участники еще раз обсудят итоги конкурса и подпишут обращение к губернатору Санкт-Петербурга об их отмене.