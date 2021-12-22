Жители Кронштадта оказались недовольны конкурсом на памятник Гумилеву

В Петербурге подвели итоги конкурса на памятник Николаю Гумилеву. Его результатами недовольны ни власти, ни поклонники творчества поэта. Возможно ли исправить ситуацию, ведь победитель уже назван, разбиралась корреспондент "РГ".

Разрешения поставить памятник Гумилевское общество добивалось десять лет. В нынешнем году Администрация Президента РФ дала разрешение на установку фигуры в полный рост. Место уже определено: территория безымянного бульвара на улице Комсомола от улицы Восстания до Советской улицы в Кронштадте, где родился будущий воин, путешественник и создатель особой поэтической школы акмеизма. На конкурс было представлено 30 работ, и, как признались члены жюри, выбрать победителя было крайне сложно.

Первое место в результате отдали Екатерине Пильниковой, которая изваяла бюст поэта в античном стиле. Однако специалисты сразу отметили, что ее произведение является почти точной копией работы Андрея Ковальчука в Бежецке. Второе место присудили скульптору-художнику Эдуарду Арзуманяну, Гумилев которого высечен из цельной каменной глыбы. На третьем месте - бронзовый поэт сидит на гранитном постаменте, таким его увидела Анастасия Лужина.

Идея, набравшая максимальное число голосов при общественном обсуждении, в тройку лидеров не вошла. При этом, как рассказала председатель Гумилевского общества, член Союза писателей России, культуролог, журналист Ольга Медведко, именно она была признана наиболее удачной и в двух Гумилевских группах в соцсетях, и в зале Академии художеств, и среди краеведов Кронштадта. Гумилев идет по красному каменному брусу, сопротивляясь ветру. В конце пути его ждет обрыв - обрыв жизни и судьбы.

- Гумилев - национальное достояние России, и не горстке чинуш решать, каким должен быть памятник великому поэту, - эмоционально высказалась она. - Тем более первый памятник в России в полный рост.

Екатерина Пильникова объяснила свой выбор скульптурной формы небольшими размерами предложенной площадки: "Крупные по форме работы либо перегородят пешеходную часть, либо под них нужно менять планировку". В администрации Петербурга, в свою очередь, тоже подстраховались. Конкурс был объявлен "на эскизный проект памятника", и после подведения итогов чиновники заявили, что все три отобранные идеи требуют доработки.

Идея, которую поддержали общественники, в тройку лидеров не вошла

- Во время обсуждения эскизных проектов члены жюри прекрасно понимали, что в том виде, в котором они представлены сегодня, работы появиться в городской среде не могут, - пояснил первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Петербурга Павел Соколов. - Каждая из них нуждается в доработке, а уже после районная администрация вместе с жителями решит, какой памятник украсит территорию.

Историки, художники, скульпторы, журналисты, ученые-гумилевоведы, писатели, общественные деятели, поэты и музейные работники на намерены пускать это дело на самотек. В начале января запланирована встреча с главой Кронштадтского района Олегом Довганюком, на которой участники еще раз обсудят итоги конкурса и подпишут обращение к губернатору Санкт-Петербурга об их отмене.