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22.12.2021 15:57

В День энергетика "Россети" ввели в работу четыре энергообъекта

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Группа "Россети" в День энергетика ввела в действие четыре энергообъекта в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний "Россети Юг", "Россети Урал", "Россети Сибирь" и "Россети Московский регион".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В два раза больше "зеленой" электроэнергии поступило в сети энергетиков

С нуля построена подстанция 110 кВ "Полевая" в Ростовской области ("Россети Юг"), которая обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ "Горный щит" ("Россети Урал") и "Бенжереп-2" ("Россети Сибирь"), участвующие в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию.

На подстанции 220 кВ "Лесная" ("Россети Московский регион"), одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции. Она закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

"Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура", - подчеркнул Александр Новак.

"Группа "Россети" стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет - единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта - в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям", - отметил Андрей Рюмин.

Более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.

Подстанция "Полевая" - один из самых современных энергообъектов на Юге России, который будет осуществлять передачу электроэнергии от 48 ветроэлектрических установок "Марченковской ВЭС" в электросети 110 кВ. Новый питающий центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Современные конструктивные решения обеспечивают высокую степень надежности и безопасности обслуживающего персонала.

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