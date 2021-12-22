В Ханском дворце Бахчисарая после реставрации откроют ранее недоступные залы

После завершения реставрации площадь экспозиции одного из самых известных памятников Крыма увеличится на 1500 метров. Работы уже завершены на трех объектах дворцового комплекса и продолжаются на восьми. В будущем году реставраторам предстоит начать реконструкцию самых сложных с точки зрения специалистов зданий музея - главного корпуса и гарема.

Кентавр и роза

- Вот этот перстень с печатью обнаружили при охранных раскопках на территории дворца у Соколиной башни, - показывает находку заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова. - Девушки во дворце были грамотными, могли вступать в переписку и ставить на корреспонденцию собственные оттиски.

Историки предполагают, что перстень с надписью на арабском языке принадлежал Кая-ханым - дочери крымского хана Селим-Герая и был утрачен около 300 лет назад на том месте, где позже построили Соколиную башню. Эта находка, сделанная в процессе подготовки дворцового памятника к реставрации, в своем роде уникальна. Найти подобный артефакт - редкое везение для археологов. Но и обнаруженные здесь тысячи осколков фарфоровой посуды, керамики, черепицы с клеймами дают историкам новые знания о географии торговых отношений Крымского ханства.

Реставрация дворца, начавшаяся в 2018 году, беспрецедентная по своим масштабам. Памятник много раз перестраивали, ремонтировали, частично реставрировали, освежали, но не так, чтобы привести в первозданный вид буквально все постройки и даже внешний периметр. Это делается впервые.

- Прежде чем приступить к реставрации, мы изучали документы XIX века, нашли в них множество обращений с просьбой выделить средства на ремонт Ханского дворца, - говорит художник-реставратор монументальной живописи Ксения Мокрова.

Полностью завершена реставрация трех дюрбе - усыпальниц членов правящей династии. В округлых купольных зданиях укрепили сводчатый потолок и стены, провели гидроизоляцию фундаментов и пола. В советское время дюрбе были закрыты для посещения, в них находились подсобные мастерские музея. Теперь их можно увидеть такими, какими они были во времена династии Гераев. Сохранившиеся здесь надгробья неповторимы в своем роде. Вот, например, памятник с изображением кентавра и пары птиц, возможно лебедей, что противоречит канонам Корана. Кто был похоронен под этим надгробием, доподлинно неизвестно.

Фото: Сергей Винник/ РГ

- Возможно, это был суфий, - говорит Мерьем Сейтумерова. - Чтобы установить истину, нужно проводить дополнительные исследования.

На других изваяниях высечены потрясающие романтические строчки, например вот такая, на памятнике одной из женщин гарема:

"В цветнике мира я была розой. О, Всевышний, помести меня в цветник рая".

С легким паром, красавица

- Сегодня мы выполнили около 30 процентов всех реставрационных работ, потратив на них примерно 400 миллионов рублей, - рассказал представитель заказчика Илья Алымчев. - Сейчас работы ведутся в графском (светском) корпусе, Ханской кухне, Конюшенном и Библиотечном корпусах, Соколиной башне, на Надгробной ротонде и в банях "Сары Гюзель". За воротами дворца восстанавливается набережная с тремя мостами.

Комплекс бань "Сары Гюзель" (Желтая красавица) реставраторы обещают сдать к маю будущего года. В это трудно поверить, но хамам работал по своему прямому назначению почти 400 лет и был доступен всем горожанам.

- В дворцовый комплекс "Сары Гюзель" включили сравнительно недавно, до этого здесь была городская баня, - говорит Мерьем Сейтумерова. - Она обслуживала жителей Бахчисарая с 1532-го до 1924 года. Здание сильно пострадало при землетрясении 1927 года.

Реставраторам пришлось практически заново сложить мужскую и женскую половину терм из обрушившихся камней. При этом специалисты бережно восстановили не только уникальные купола на крыше, обеспечивавшие естественное освещение, но и гипокауст - древнюю отопительную систему, когда горячий воздух из котельной проходил под полом бани, нагревая камни плит и стены.

- Вот этот фрагмент стены в помывочном помещении мы оставили в первозданном виде, чтобы было понятно, в каком он был состоянии до начала работ, - показывает хамам главный инженер подрядной организации Владимир Бобровский. - Здесь видны замурованные в стену свинцовые трубы, по которым подавалась горячая вода.

В комнате отдыха реставраторы восстановили роспись потолка, отделку стен, а сейчас работают над деревянным декором. Кстати, большинство деревянных конструкций во дворце были из крымской сосны. Она не очень долговечная и не слишком прочная. Поэтому несущие конструкции балочных перекрытий при реставрации заменяют лиственницей - практически вечным деревом, не подверженным гниению, а внешние деревянные элементы останутся сосновыми.

Снимая слой за слоем

Перед Новым годом реставраторы закончили работы в библиотечном корпусе. Изучая архивные документы, специалисты смогли установить, как выглядела декоративная роспись этой части дворца в оригинале. По фасаду здание украшала так называемая "сельджукская цепь" - геометрический орнамент, характерный для архитектуры крымских татар.

- Сложность была в том, что мы приступили к работам осенью 2020 года, а это не лучшее время для выполнения наружной росписи, - рассказала Ксения Мокрова. - Поэтому нам пришлось дождаться весны и с наступлением тепла уже начать украшение фасада.

Впереди у реставраторов самый сложный этап всего проекта - работы в главном корпусе и гареме. Последние 30 лет эти здания находятся в удручающем состоянии. Одно из главных помещений дворца - золотой кабинет хана Кырым Герая - закрыт для посетителей с начала 90-х годов прошлого века. Стены обветшали, поблекла роспись стен, в еще худшем состоянии смежные кофейная комната и посольский зал. Полы второго этажа сняты, стены оголены до кладки, несущие деревянные конструкции изъедены шашелем. Помещения нуждались в срочной реставрации, но Украина так и не нашла на это денег. Тогда большую часть главного корпуса дворца попросту скрыли от глаз туристов и многочисленных делегаций. Показывать в таком состоянии памятник было просто стыдно.

В 2019 году весь корпус накрыли гигантским шатром, под которым можно вести реставрационные работы круглогодично, не останавливаясь зимой. Когда восстановление памятника завершат, шатер демонтируют. Но самый сложный этап реставрации специалисты связывают даже не с кровлей или перекрытиями, а с сохранением орнамента стен. Когда эксперты начали работать со штукатуркой, выяснилось, что под ней находится наслоение рисунков разных эпох. Увы, к росписи в то время относились примерно так же, как сегодня к обоям. Когда орнамент становился блеклым, его закрашивали известью или краской, нанося сверху свежий рисунок. А могли и вовсе сбить частично или полностью. Теперь реставраторы ломают голову, как сохранить и показать посетителям более ранние слои, не нарушая при этом общую отделку внутренних помещений.

Фото: Сергей Винник/ РГ

- Очень тяжелый объект, потому что все конструкции этого здания находятся в крайне плохом состоянии, - говорит представитель заказчика Илья Алымчев. - Живопись нельзя снимать со стен, а нам нужно поменять конструкции внутри. Технически проектом предусмотрено инъектирование стен. Эти технологии очень долгие и тяжелые.

По оценкам экспертов, работы в главном корпусе займут около двух лет. Полностью реставрация всего музейного комплекса Ханского дворца должна быть завершена до конца 2023 года. В итоге памятник получит дополнительно около 1500 квадратных метров выставочных площадей, ранее недоступных посетителям.

Комментарий

Юрий Рагуцкий, руководитель проекта реставрационных работ РСК "Гефест":

- У нас будут минимальные новогодние праздники. Мы будем работать 29 декабря и 4 января уже снова выйдем на объект. А затем увеличим темп работы, чтобы уложиться в отведенные проектом сроки.