В Краснодаре будут судить банду за хищение жилья у 18 пенсионеров

В краевой столице будут судить группу "черных риелторов", обвиняемых в мошенничестве с жильем пожилых граждан. Расследование этого громкого уголовного дела, эпизоды которого стали известны в феврале нынешнего года, вел первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации следователей, 50-летняя обвиняемая в марте 2018 года придумала преступную схему: по видом ухода за одинокими престарелыми людьми, в том числе страдающими психическими заболеваниями, похищать их имущество. В преступную группу она привлекла своих родственников - крестного отца, двух сестер и золовку. Участники, распределив между собой роли, собирали сведения о пожилых пенсионерах, имеющих в собственности недвижимость, об их семейном положении, паспортные данные. Одновременно они входили в доверие стариков - помогали покупать в магазинах продукты, одежду, лекарства, решали хозяйственные мелочи по дому.

Затем банда проводила сделки купли-продажи домов и квартир пенсионеров без их ведома и личного участия, предоставляя подложные нотариально заверенные документы и паспорта. Недвижимость приобреталась злоумышленниками по существенно заниженной стоимости в ликвидных местах города, а впоследствии оперативно перепродавалась третьим лицам. Также соучастники оформляли договоры займов под залог данного имущества.

По сообщению прокуратуры Краснодарского края, инициатор "конвейерного отъема" жилья контролировала неосведомленных лиц-продавцов, которые регистрировали сделки, схожих по внешним признакам с действительным собственником. В итоге от действий мошенников пострадали 18 пожилых людей в Краснодаре и Сочи. Общий ущерб составил более 55 миллионов рублей.

"В рамках обеспечительных мер по восстановлению нарушенных прав потерпевших на жилые объекты наложены аресты. Сейчас восстановлены жилищные права пяти граждан, по остальным работа продолжается, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали в полном объеме. В адрес руководства ГАУ КК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг края" внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления".

Также обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявлено частному нотариусу (бывшей временно исполняющей обязанности нотариуса). По версии следствия, женщина, пренебрегая необходимыми проверками, заверяла "черному риелтору" доверенности на распоряжение имуществом пострадавших и их деньгами. Уголовное дело находится на завершающей стадии.