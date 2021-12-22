В Севастополе родителей пустят на новогодние утренники в детсадах

Родители дошкольников смогут посетить утренники в детских садах при условии предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе губернатор Севастополя.

Родителей пустят на новогодние утренники и другие мероприятия в дошкольных учреждениях, если они предоставят медицинские справки или QR-код с портала Госуслуги, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание, а также паспорт.

Кроме этого, указом сокращен срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Тесты следует предъявлять людям, имеющим медотвод от прививки, при заселении в гостиницы, посещении заведений общепита, спорта и сферы услуг.

Также губернатор распорядился проводить дополнительное тестирование людей, прибывающих из-за границы, в том числе студентов. А те, кто приезжает из Африки, должны находится в обсерваторе в течение 14 дней.