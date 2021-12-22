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Рубрика: Общество

В волгоградских колледжах за три года открыли 79 инновационных мастерских

Текст: Юрий Гень, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Ученики сами создают аудиогиды и учатся проводить экскурсии на экспозиции об освоении Арктики и Антарктиды. А будущие нефтяники работают на настоящем станке-качалке. Сегодня во многих колледжах и техникумах открываются профессиональные мастерские, оборудованные по последнему слову техники.

На Кубани в рамках в этом году заработали 13 современных мастерских в семи колледжах и техникумах. А до конца декабря планируется создать еще 11 таких мастерских в пяти различных учреждениях.

Фото: Photoxpress
В 2022 году в России стартует "Профессионалитет" для колледжей и техникумов

В Краснодарском торгово-экономическом колледже на оснащение и ремонт классов в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" было выделено более 24 миллионов рублей. Созданные мастерские ориентированы на четыре направления: "Администрирование отеля", "Туризм", "Поварское дело" и "Кондитерское дело". Удалось оснастить 58 рабочих мест для студентов.

"Все оснащено по стандартам WorldSkills, - пояснил первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько. - Мастерские позволят техникуму повысить качество подготовки студентов. На экзамене выпускникам моделируют реальную производственную ситуацию".

А в Краснодарском машиностроительном колледже мастерские открылись по направлению "Промышленные и инженерные технологии". Следи них - добыча нефти и газа, инженерный дизайн CAD и другие. Капремонт аудиторий и закупка оборудования обошлись в 74 миллиона. Удалось оснастить 51 рабочее место. Например, мастерскую по компетенции "Инженерный дизайн CAD" оборудовали 3D-принтерами и 3D-манипуляторами. Установили компьютеры с программным обеспечением по проектированию и конструированию в машиностроении.

В волгоградских колледжах за три года открыли 79 инновационных мастерских. Больше всего по стране. В технологическом колледже три раза в неделю проходят занятия в учебной мастерской "Информационно-экскурсионная деятельность". Это здесь ребята на них сами создают аудиогид.

Реализуются программы "Парикмахерское искусство" и "Эстетическая косметология". С помощью специального оборудования под руководством экспертов WorldSkills студенты осваивают современные приемы и технологии. Есть машинки для стрижки и много другого.

"Учиться стало легче и интереснее. Теперь у нас есть самые передовые инструменты, материалы, каких нет в салонах города", - рассказывает преподаватель Светлана Барсукова. "С новым работать всегда приятнее! - соглашается студентка Мария Соколова. - Окрашивание волос проходит намного удобнее. Все под рукой. Это оборудование позволяет выполнять более широкий спектр услуг. Даже кресло удобнее поднимается. И мойка комфортна и для мастера, и для клиента".

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