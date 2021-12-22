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22.12.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25264 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25264 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 2166
  • 2 Москва 1904
  • 3 Московская область 1351
  • 4 Красноярский край 613
  • 5 Пермский край 604
  • 6 Свердловская область 591
  • 7 Иркутская область 575
  • 8 Челябинская область 573
  • 9 Самарская область 565
  • 10 Краснодарский край 534
  • 11 Нижегородская область 525
  • 12 Ростовская область 523
  • 13 Омская область 489
  • 14 Алтайский край 486
  • 15 Хабаровский край 468
  • 16 Республика Башкортостан 456
  • 17 Приморский край 450
  • 18 Ставропольский край 450
  • 19 Воронежская область 407
  • 20 Новосибирская область 379
  • 21 Ленинградская область 354
  • 22 Кемеровская область 351
  • 23 Волгоградская область 343
  • 24 Саратовская область 339
  • 25 Тверская область 322
  • 26 Пензенская область 308
  • 27 Липецкая область 301
  • 28 Вологодская область 301
  • 29 Тюменская область 292
  • 30 Ульяновская область 289
  • 31 Архангельская область 285
  • 32 Владимирская область 275
  • 33 Ярославская область 262
  • 34 Амурская область 252
  • 35 Белгородская область 250
  • 36 Забайкальский край 247
  • 37 Астраханская область 239
  • 38 Смоленская область 228
  • 39 Тульская область 227
  • 40 Брянская область 220
  • 41 Кировская область 220
  • 42 Республика Коми 211
  • 43 Республика Бурятия 207
  • 44 Орловская область 204
  • 45 Тамбовская область 198
  • 46 Калужская область 196
  • 47 Республика Карелия 195
  • 48 Оренбургская область 193
  • 49 Ивановская область 190
  • 50 Калининградская область 189
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 188
  • 52 Рязанская область 181
  • 53 Республика Саха (Якутия) 173
  • 54 Курганская область 168
  • 55 Мурманская область 164
  • 56 Томская область 164
  • 57 Курская область 163
  • 58 Псковская область 162
  • 59 Новгородская область 161
  • 60 Республика Крым 151
  • 61 Сахалинская область 145
  • 62 Республика Дагестан 144
  • 63 Республика Хакасия 115
  • 64 Костромская область 112
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 111
  • 66 Республика Мордовия 107
  • 67 Республика Татарстан 100
  • 68 Республика Чувашия 96
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 70 Республика Адыгея 90
  • 71 Республика Марий Эл 86
  • 72 Республика Ингушетия 82
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 74 Севастополь 75
  • 75 Чеченская Республика 74
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 66
  • 77 Удмуртская Республика 57
  • 78 Камчатский край 39
  • 79 Еврейская автономная область 28
  • 80 Республика Алтай 26
  • 81 Магаданская область 22
  • 82 Республика Тыва 19
  • 83 Республика Калмыкия 17
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 292 983 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,03%

2. Республика Калмыкия 0,05%

3. Республика Тыва 0,06%

За последние сутки подтверждено 1 020 смертей:
  • Москва 81
  • Санкт-Петербург 60
  • Московская область 54
  • Красноярский край 39
  • Воронежская область 32
  • Свердловская область 30
  • Челябинская область 30
  • Ставропольский край 29
  • Алтайский край 27
  • Иркутская область 27
  • Нижегородская область 26
  • Волгоградская область 25
  • Республика Крым 24
  • Республика Башкортостан 23
  • Ростовская область 22
  • Пермский край 21
  • Рязанская область 20
  • Краснодарский край 20
  • Республика Чувашия 17
  • Брянская область 16
  • Ивановская область 15
  • Самарская область 15
  • Тверская область 14
  • Вологодская область 14
  • Пензенская область 14
  • Саратовская область 13
  • Тюменская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Тульская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Липецкая область 11
  • Ярославская область 11
  • Калининградская область 11
  • Ханты-Мансийский автономный округ 11
  • Омская область 11
  • Тамбовская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Забайкальский край 9
  • Мурманская область 8
  • Астраханская область 8
  • Республика Дагестан 8
  • Удмуртская Республика 8
  • Оренбургская область 8
  • Орловская область 7
  • Хабаровский край 7
  • Курская область 6
  • Смоленская область 6
  • Псковская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Белгородская область 5
  • Республика Коми 5
  • Республика Татарстан 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Архангельская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Чеченская Республика 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Сахалинская область 4
  • Владимирская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Ленинградская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Мордовия 3
  • Курганская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Томская область 2
  • Магаданская область 2
  • Новгородская область 1
  • Кировская область 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 300 269 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 322 человека:
  • Москва 3119
  • Московская область 3011
  • Санкт-Петербург 2658
  • Воронежская область 1133
  • Челябинская область 1034
  • Самарская область 1012
  • Ростовская область 1007
  • Алтайский край 1007
  • Нижегородская область 998
  • Омская область 987
  • Краснодарский край 953
  • Иркутская область 885
  • Ставропольский край 833
  • Тюменская область 797
  • Пермский край 793
  • Орловская область 689
  • Ярославская область 676
  • Волгоградская область 668
  • Белгородская область 654
  • Красноярский край 641
  • Новгородская область 629
  • Хабаровский край 603
  • Курская область 601
  • Костромская область 592
  • Курганская область 591
  • Пензенская область 587
  • Саратовская область 553
  • Ленинградская область 546
  • Республика Коми 542
  • Владимирская область 541
  • Смоленская область 541
  • Псковская область 493
  • Республика Башкортостан 483
  • Ивановская область 482
  • Свердловская область 467
  • Республика Саха (Якутия) 449
  • Забайкальский край 448
  • Амурская область 438
  • Приморский край 410
  • Республика Хакасия 382
  • Астраханская область 377
  • Липецкая область 367
  • Томская область 362
  • Вологодская область 358
  • Новосибирская область 358
  • Оренбургская область 357
  • Архангельская область 346
  • Брянская область 340
  • Тверская область 304
  • Республика Марий Эл 295
  • Республика Бурятия 293
  • Кемеровская область 267
  • Рязанская область 253
  • Мурманская область 239
  • Севастополь 221
  • Республика Татарстан 214
  • Тульская область 208
  • Республика Карелия 205
  • Калининградская область 205
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 197
  • Республика Крым 195
  • Кировская область 195
  • Ханты-Мансийский автономный округ 192
  • Удмуртская Республика 172
  • Тамбовская область 164
  • Республика Мордовия 160
  • Сахалинская область 156
  • Республика Тыва 152
  • Республика Северная Осетия - Алания 151
  • Калужская область 126
  • Ульяновская область 110
  • Республика Дагестан 106
  • Республика Адыгея 103
  • Карачаево-Черкесская Республика 93
  • Республика Ингушетия 91
  • Еврейская автономная область 87
  • Республика Чувашия 77
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Чеченская Республика 71
  • Камчатский край 56
  • Магаданская область 36
  • Республика Алтай 28
  • Ненецкий автономный округ 16
  • Республика Калмыкия 8
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 097 521.

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