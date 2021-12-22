За сутки в России подтверждено 25264 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 2166
- 2 Москва 1904
- 3 Московская область 1351
- 4 Красноярский край 613
- 5 Пермский край 604
- 6 Свердловская область 591
- 7 Иркутская область 575
- 8 Челябинская область 573
- 9 Самарская область 565
- 10 Краснодарский край 534
- 11 Нижегородская область 525
- 12 Ростовская область 523
- 13 Омская область 489
- 14 Алтайский край 486
- 15 Хабаровский край 468
- 16 Республика Башкортостан 456
- 17 Приморский край 450
- 18 Ставропольский край 450
- 19 Воронежская область 407
- 20 Новосибирская область 379
- 21 Ленинградская область 354
- 22 Кемеровская область 351
- 23 Волгоградская область 343
- 24 Саратовская область 339
- 25 Тверская область 322
- 26 Пензенская область 308
- 27 Липецкая область 301
- 28 Вологодская область 301
- 29 Тюменская область 292
- 30 Ульяновская область 289
- 31 Архангельская область 285
- 32 Владимирская область 275
- 33 Ярославская область 262
- 34 Амурская область 252
- 35 Белгородская область 250
- 36 Забайкальский край 247
- 37 Астраханская область 239
- 38 Смоленская область 228
- 39 Тульская область 227
- 40 Брянская область 220
- 41 Кировская область 220
- 42 Республика Коми 211
- 43 Республика Бурятия 207
- 44 Орловская область 204
- 45 Тамбовская область 198
- 46 Калужская область 196
- 47 Республика Карелия 195
- 48 Оренбургская область 193
- 49 Ивановская область 190
- 50 Калининградская область 189
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 188
- 52 Рязанская область 181
- 53 Республика Саха (Якутия) 173
- 54 Курганская область 168
- 55 Мурманская область 164
- 56 Томская область 164
- 57 Курская область 163
- 58 Псковская область 162
- 59 Новгородская область 161
- 60 Республика Крым 151
- 61 Сахалинская область 145
- 62 Республика Дагестан 144
- 63 Республика Хакасия 115
- 64 Костромская область 112
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 111
- 66 Республика Мордовия 107
- 67 Республика Татарстан 100
- 68 Республика Чувашия 96
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 70 Республика Адыгея 90
- 71 Республика Марий Эл 86
- 72 Республика Ингушетия 82
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 74 Севастополь 75
- 75 Чеченская Республика 74
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 66
- 77 Удмуртская Республика 57
- 78 Камчатский край 39
- 79 Еврейская автономная область 28
- 80 Республика Алтай 26
- 81 Магаданская область 22
- 82 Республика Тыва 19
- 83 Республика Калмыкия 17
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 292 983 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,03%
2. Республика Калмыкия 0,05%
3. Республика Тыва 0,06%
За последние сутки подтверждено 1 020 смертей:
- Москва 81
- Санкт-Петербург 60
- Московская область 54
- Красноярский край 39
- Воронежская область 32
- Свердловская область 30
- Челябинская область 30
- Ставропольский край 29
- Алтайский край 27
- Иркутская область 27
- Нижегородская область 26
- Волгоградская область 25
- Республика Крым 24
- Республика Башкортостан 23
- Ростовская область 22
- Пермский край 21
- Рязанская область 20
- Краснодарский край 20
- Республика Чувашия 17
- Брянская область 16
- Ивановская область 15
- Самарская область 15
- Тверская область 14
- Вологодская область 14
- Пензенская область 14
- Саратовская область 13
- Тюменская область 13
- Новосибирская область 13
- Тульская область 12
- Республика Хакасия 12
- Липецкая область 11
- Ярославская область 11
- Калининградская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Омская область 11
- Тамбовская область 10
- Ульяновская область 10
- Забайкальский край 9
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Республика Дагестан 8
- Удмуртская Республика 8
- Оренбургская область 8
- Орловская область 7
- Хабаровский край 7
- Курская область 6
- Смоленская область 6
- Псковская область 6
- Кемеровская область 6
- Республика Бурятия 6
- Белгородская область 5
- Республика Коми 5
- Республика Татарстан 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Архангельская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Чеченская Республика 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Мордовия 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Республика Калмыкия 2
- Республика Марий Эл 2
- Томская область 2
- Магаданская область 2
- Новгородская область 1
- Кировская область 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 300 269 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 322 человека:
- Москва 3119
- Московская область 3011
- Санкт-Петербург 2658
- Воронежская область 1133
- Челябинская область 1034
- Самарская область 1012
- Ростовская область 1007
- Алтайский край 1007
- Нижегородская область 998
- Омская область 987
- Краснодарский край 953
- Иркутская область 885
- Ставропольский край 833
- Тюменская область 797
- Пермский край 793
- Орловская область 689
- Ярославская область 676
- Волгоградская область 668
- Белгородская область 654
- Красноярский край 641
- Новгородская область 629
- Хабаровский край 603
- Курская область 601
- Костромская область 592
- Курганская область 591
- Пензенская область 587
- Саратовская область 553
- Ленинградская область 546
- Республика Коми 542
- Владимирская область 541
- Смоленская область 541
- Псковская область 493
- Республика Башкортостан 483
- Ивановская область 482
- Свердловская область 467
- Республика Саха (Якутия) 449
- Забайкальский край 448
- Амурская область 438
- Приморский край 410
- Республика Хакасия 382
- Астраханская область 377
- Липецкая область 367
- Томская область 362
- Вологодская область 358
- Новосибирская область 358
- Оренбургская область 357
- Архангельская область 346
- Брянская область 340
- Тверская область 304
- Республика Марий Эл 295
- Республика Бурятия 293
- Кемеровская область 267
- Рязанская область 253
- Мурманская область 239
- Севастополь 221
- Республика Татарстан 214
- Тульская область 208
- Республика Карелия 205
- Калининградская область 205
- Ямало-Ненецкий автономный округ 197
- Республика Крым 195
- Кировская область 195
- Ханты-Мансийский автономный округ 192
- Удмуртская Республика 172
- Тамбовская область 164
- Республика Мордовия 160
- Сахалинская область 156
- Республика Тыва 152
- Республика Северная Осетия - Алания 151
- Калужская область 126
- Ульяновская область 110
- Республика Дагестан 106
- Республика Адыгея 103
- Карачаево-Черкесская Республика 93
- Республика Ингушетия 91
- Еврейская автономная область 87
- Республика Чувашия 77
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Чеченская Республика 71
- Камчатский край 56
- Магаданская область 36
- Республика Алтай 28
- Ненецкий автономный округ 16
- Республика Калмыкия 8
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 097 521.