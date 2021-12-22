За сутки в России подтверждено 25264 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 2166

2 Москва 1904

3 Московская область 1351

4 Красноярский край 613

5 Пермский край 604

6 Свердловская область 591

7 Иркутская область 575

8 Челябинская область 573

9 Самарская область 565

10 Краснодарский край 534

11 Нижегородская область 525

12 Ростовская область 523

13 Омская область 489

14 Алтайский край 486

15 Хабаровский край 468

16 Республика Башкортостан 456

17 Приморский край 450

18 Ставропольский край 450

19 Воронежская область 407

20 Новосибирская область 379

21 Ленинградская область 354

22 Кемеровская область 351

23 Волгоградская область 343

24 Саратовская область 339

25 Тверская область 322

26 Пензенская область 308

27 Липецкая область 301

28 Вологодская область 301

29 Тюменская область 292

30 Ульяновская область 289

31 Архангельская область 285

32 Владимирская область 275

33 Ярославская область 262

34 Амурская область 252

35 Белгородская область 250

36 Забайкальский край 247

37 Астраханская область 239

38 Смоленская область 228

39 Тульская область 227

40 Брянская область 220

41 Кировская область 220

42 Республика Коми 211

43 Республика Бурятия 207

44 Орловская область 204

45 Тамбовская область 198

46 Калужская область 196

47 Республика Карелия 195

48 Оренбургская область 193

49 Ивановская область 190

50 Калининградская область 189

51 Ханты-Мансийский автономный округ 188

52 Рязанская область 181

53 Республика Саха (Якутия) 173

54 Курганская область 168

55 Мурманская область 164

56 Томская область 164

57 Курская область 163

58 Псковская область 162

59 Новгородская область 161

60 Республика Крым 151

61 Сахалинская область 145

62 Республика Дагестан 144

63 Республика Хакасия 115

64 Костромская область 112

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 111

66 Республика Мордовия 107

67 Республика Татарстан 100

68 Республика Чувашия 96

69 Кабардино-Балкарская Республика 95

70 Республика Адыгея 90

71 Республика Марий Эл 86

72 Республика Ингушетия 82

73 Республика Северная Осетия-Алания 77

74 Севастополь 75

75 Чеченская Республика 74

76 Карачаево-Черкесская Республика 66

77 Удмуртская Республика 57

78 Камчатский край 39

79 Еврейская автономная область 28

80 Республика Алтай 26

81 Магаданская область 22

82 Республика Тыва 19

83 Республика Калмыкия 17

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 292 983 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,03% 2. Республика Калмыкия 0,05% 3. Республика Тыва 0,06% За последние сутки подтверждено 1 020 смертей: Москва 81

Санкт-Петербург 60

Московская область 54

Красноярский край 39

Воронежская область 32

Свердловская область 30

Челябинская область 30

Ставропольский край 29

Алтайский край 27

Иркутская область 27

Нижегородская область 26

Волгоградская область 25

Республика Крым 24

Республика Башкортостан 23

Ростовская область 22

Пермский край 21

Рязанская область 20

Краснодарский край 20

Республика Чувашия 17

Брянская область 16

Ивановская область 15

Самарская область 15

Тверская область 14

Вологодская область 14

Пензенская область 14

Саратовская область 13

Тюменская область 13

Новосибирская область 13

Тульская область 12

Республика Хакасия 12

Липецкая область 11

Ярославская область 11

Калининградская область 11

Ханты-Мансийский автономный округ 11

Омская область 11

Тамбовская область 10

Ульяновская область 10

Забайкальский край 9

Мурманская область 8

Астраханская область 8

Республика Дагестан 8

Удмуртская Республика 8

Оренбургская область 8

Орловская область 7

Хабаровский край 7

Курская область 6

Смоленская область 6

Псковская область 6

Кемеровская область 6

Республика Бурятия 6

Белгородская область 5

Республика Коми 5

Республика Татарстан 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Архангельская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Чеченская Республика 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Сахалинская область 4

Владимирская область 3

Республика Карелия 3

Ленинградская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Ингушетия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Мордовия 3

Курганская область 3

Республика Алтай 3

Республика Калмыкия 2

Республика Марий Эл 2

Томская область 2

Магаданская область 2

Новгородская область 1

Кировская область 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 300 269 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 42 322 человека: Москва 3119

Московская область 3011

Санкт-Петербург 2658

Воронежская область 1133

Челябинская область 1034

Самарская область 1012

Ростовская область 1007

Алтайский край 1007

Нижегородская область 998

Омская область 987

Краснодарский край 953

Иркутская область 885

Ставропольский край 833

Тюменская область 797

Пермский край 793

Орловская область 689

Ярославская область 676

Волгоградская область 668

Белгородская область 654

Красноярский край 641

Новгородская область 629

Хабаровский край 603

Курская область 601

Костромская область 592

Курганская область 591

Пензенская область 587

Саратовская область 553

Ленинградская область 546

Республика Коми 542

Владимирская область 541

Смоленская область 541

Псковская область 493

Республика Башкортостан 483

Ивановская область 482

Свердловская область 467

Республика Саха (Якутия) 449

Забайкальский край 448

Амурская область 438

Приморский край 410

Республика Хакасия 382

Астраханская область 377

Липецкая область 367

Томская область 362

Вологодская область 358

Новосибирская область 358

Оренбургская область 357

Архангельская область 346

Брянская область 340

Тверская область 304

Республика Марий Эл 295

Республика Бурятия 293

Кемеровская область 267

Рязанская область 253

Мурманская область 239

Севастополь 221

Республика Татарстан 214

Тульская область 208

Республика Карелия 205

Калининградская область 205

Ямало-Ненецкий автономный округ 197

Республика Крым 195

Кировская область 195

Ханты-Мансийский автономный округ 192

Удмуртская Республика 172

Тамбовская область 164

Республика Мордовия 160

Сахалинская область 156

Республика Тыва 152

Республика Северная Осетия - Алания 151

Калужская область 126

Ульяновская область 110

Республика Дагестан 106

Республика Адыгея 103

Карачаево-Черкесская Республика 93

Республика Ингушетия 91

Еврейская автономная область 87

Республика Чувашия 77

Кабардино-Балкарская Республика 73

Чеченская Республика 71

Камчатский край 56

Магаданская область 36

Республика Алтай 28

Ненецкий автономный округ 16

Республика Калмыкия 8

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 097 521.