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22.12.2021 16:23

Группа "Россети" запустила четыре энергообъекта в четырех регионах РФ

Торжественная церемония пуска прошла в режиме видео-конференц-связи при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний "Россети Юг", "Россети Урал", "Россети Сибирь" и "Россети Московский регион".
Фото: Пресс-служба "Россети Урал" Фото: Пресс-служба "Россети Урал"
Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

С нуля построена подстанция 110 кВ "Полевая" в Ростовской области ("Россети Юг"), обеспечивающая выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ "Горный Щит" ("Россети Урал") и "Бенжереп-2" ("Россети Сибирь"), которые участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию. На подстанции 220 кВ "Лесная" ("Россети Московский регион"), одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции, которая позволит ликвидировать дефицит мощности на территории в радиусе 20 километров минимум на пять лет.

- Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура", - подчеркнул Александр Новак.

- Группа "Россети" стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет - единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта - в каждом из проектов реализованы актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективность передачи электроэнергии потребителям, - отметил Андрей Рюмин.

Более 95 процентов оборудования, установленного на энергообъектах, - отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Кроме того, на объектах введены удаленное наблюдение и интеллектуальный учет электроэнергии.

Фото: Пресс-служба "Россети Урал"

Подстанцию 110 кВ "Горный Щит" в Екатеринбурге в день торжественного пуска посетили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Они ознакомились с современным оборудованием и оценили результаты работы уральских энергетиков ПАО "Россети" в центре питания.

Стоит отметить, что комплексная реконструкция подстанции "Горный Щит" позволила обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением динамично развивающийся пригород столицы Среднего Урала, а также создать резерв мощности для подключения новых потребителей - социальных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов индивидуального жилищного строительства. Перспективная нагрузка по заключенным договорам технологического присоединения на этой территории сегодня составляет 26,4 МВт.

Отметим, что подстанция "Горный Щит" обеспечивает электроснабжение более 12 тысяч жителей поселков Горный Щит, Полеводство, Курганово, а также Сысерти, пригорода Арамили, садоводческих товариществ и нескольких десятков социально значимых объектов.

Общий объем инвестиций компании "Россети Урал" в модернизацию подстанции "Горный Щит" составил более 549 миллионов рублей.

Материал предоставлен пресс-службой "Россети Урал"

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