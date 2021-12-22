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22.12.2021 11:35
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил постановление о проведении проекта по реабилитации детей-инвалидов

Текст: Владимир Кузьмин
В 2022 году в Свердловской и Тюменской областях стартует пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов. Электронный документ будет подтверждать право на меры социальной поддержки. С его помощью можно будет, например, оплатить услуги в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и сопровождающих лиц. Предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: РИА Новости
Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться на любых местах

Проект пройдет в несколько этапов. Непосредственно предоставление услуг начнется со 2 июня. Их будут оказывать как в реабилитационных организациях регионов, так и в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду. До этого - с 1 января по 1 июня - Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти двух субъектов Федерации проведут организационные мероприятия.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого Минтруд представит в правительство доклад о его результатах и целесообразности распространения на всей территории страны.

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