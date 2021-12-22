Кабмин утвердил постановление о проведении проекта по реабилитации детей-инвалидов

Проект пройдет в несколько этапов. Непосредственно предоставление услуг начнется со 2 июня. Их будут оказывать как в реабилитационных организациях регионов, так и в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду. До этого - с 1 января по 1 июня - Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти двух субъектов Федерации проведут организационные мероприятия.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого Минтруд представит в правительство доклад о его результатах и целесообразности распространения на всей территории страны.