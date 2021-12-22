"Меркурий" помог выявить на Урале сотни фальсификаторов масла

Сотрудники Тюменской таможни предотвратили ввоз на территорию страны около 40 тонн сливочного масла неизвестного происхождения и качества. А управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выявило множество несуществующих предприятий, которые тем не менее умудрились поставить оптом и в розницу сотни тонн различной молочной продукции отечественного производства.

Фуры с маслом следовали из Казахстана и Киргизии в Татарстан и Новосибирскую область. Предварительно информация о возможности ввоза сомнительного товара поступила таможенникам от оперативников пограничного управления ФСБ. Свыше тысячи блоков изъяты из-за отсутствия обязательной маркировки кодами Data Matrix - без них оборот продукции в РФ запрещен. Кто-то хотел получить незаконный барыш, пользуясь тем, что Россия наравне с Францией, Нидерландами и Германией - крупнейший импортер коровьего масла. Но в данном случае еще предстоит узнать, насколько оно натуральное и почему везли из Средней Азии, где об избытке этого продукта на внутреннем рынке говорить не приходится.

Россельхознадзор ввел термин "предприятие-фантом" по отношению к фирмам, аналогам однодневок, у которых нет ни оборудования, ни складов, однако они - по документам - производят и отгружают продукцию. Вовсе не мнимую - реальную, в надежде остаться незамеченными "Меркурием" - федеральной государственной информационной системой (ФГИС). Один из недавних примеров связан с ООО "Раф", вроде бы довольно крупной коммерческой структурой, однако "бесплотной", а потому признанной фантомной. Название, мягко говоря, неоригинальное: таких ооошек в РФ - действующих либо ликвидированных - без малого сотня.

Так вот, названное общество, согласно данным регионального управления надзорного ведомства, оформило электронные сопроводительные документы на 655,5 тонны сырого молока с маркировкой перерабатывающего завода в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Из этого молока получено свыше 285 тонн сливочного масла, 21 тонна творога, около 11 тонн сыра. Объемы нешуточные. Вся продукция, если верить документам, перевезена на оптовый склад в Тюмени и якобы прошла через ветеринарно-санитарную экспертизу. Выяснилось, что бумаги фальшивые, но неясно, чья же молочка: представители завода не признали ее своей. Дело расследует полиция. "Раф" исключен из реестра "Цербер" (системы контроля и учета Россельхознадзора в сфере ветеринарного надзора), учетная запись аннулирована.

Еще один свежий и яркий пример, уже из практики свердловского Россельхознадзора. Ему удалось распутать длинную цепочку продаж поддельного "Крестьянского" в детсады и другие соцучреждения. Поставщик из Серова закупил сливочное масло у фасовщика из Екатеринбурга. Тот использовал уже готовый продукт, поставленный тремя ООО из Челябинской и Свердловской областей, только и эти общества собственно производством не занимались - тоже фасовали, лишь меняя информацию на этикетках. То есть сразу пять уральских фирм захотели жировать на псевдосливочном масле, поступившем в оборот за счет "внесения заведомо ложных сведений" в ФГИС. Изготовили его, к слову, в Центральной России.

Ранее группа уральских предпринимателей-посредников отличилась, сумев организовать поставки поддельного сливочного масла в десятки магазинов крупной федеральной сетевой компании. Рекорд по махинациям поставил ИП из Екатеринбурга. Он уподобился Христу, накормившему 5000 человек пятью хлебами: выработал 35 тонн масла из 60 килограммов молока. Переброски фальсификата из региона в регион, а также имена нажившихся на нем фирм выявлены с помощью "Меркурия".

Кстати

В феврале 2021 года были обнародованы результаты исследования этого сегмента рынка экспертами НИИ Минфина: почти каждая вторая пачка коровьего масла, спредов и каждая четвертая бутылка молока - контрафакт или фальсификация. Тогда они пришли к выводу, что введение обязательной маркировки позволит вывести из незаконного оборота 22,4 процента единиц молочной продукции.