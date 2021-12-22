На Ямале и в Югре доставкой посылок займутся беспилотники

На территории УрФО начали тестировать беспилотную доставку грузов до почтовых отделений. Пилотный проект, запущенный "Почтой России", охватит 48 маршрутов в четырех регионах - Камчатском крае, Чукотском автономном округе, а также на Ямале и в Югре. В ЯНАО испытания дронов-курьеров уже прошли, а в ХМАО они намечены на второй квартал 2022 года.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) испытают в труднодоступных районах, куда доставка уже осуществляется по воздуху, говорят в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры. За счет вертолетов без экипажа местные власти надеются сократить время доставки значимых для населения товаров и увеличить число полетов. По подсчетам оператора, это снизит затраты на логистику на 15-20 процентов и обеспечит безопасность в любых метеоусловиях.

На Ямале новую модель протестировали в ноябре: беспилотник вертолетного типа с массогабаритным макетом груза успешно долетел из Салехарда в Аксарку (поселок находится на расстоянии 53 километра от окружного центра) и обратно. Оператору нужно было загрузить полетное задание в систему и следить за движением дрона с наземной станции. Воздушное судно предоставила компания-производитель беспилотной техники. До конца 2024 года "Почта России" внедрит в ЯНАО подобную форму доставки по 10 маршрутам.

На развитие БПЛА правительство России в течение трех лет выделит около 3,7 миллиарда рублей, а количество регионов-участников проекта расширят. Однако коммерческое использование беспилотников возможно не раньше 2025-го, считают в ведомстве. Сейчас их полеты разрешены в рамках экспериментального правового режима - после согласования с регулирующими органами и по заданному маршруту.