На Южном Урале супруги погибли в ДТП с двумя фурами на трассе М5

На Урале выясняют обстоятельства страшной аварии на федеральной трассе Челябинск - Москва. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

- Авария произошла в 07.30 утра на 1747 километре трассы в районе Златоуста, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - 45-летний водитель ВАЗ-21154 при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Scania. От удара легковой автомобиль отбросило под двигавшийся следом грузовик DAF.

Водитель ВАЗ и его 42-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Установлено, что это супруги, жители города Усть-Катав.

Последствия аварии устраняются. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на опасном участке.