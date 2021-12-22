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22.12.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

На Южном Урале супруги погибли в ДТП с двумя фурами на трассе М5

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинской области

На Урале выясняют обстоятельства страшной аварии на федеральной трассе Челябинск - Москва. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

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- Авария произошла в 07.30 утра на 1747 километре трассы в районе Златоуста, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - 45-летний водитель ВАЗ-21154 при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Scania. От удара легковой автомобиль отбросило под двигавшийся следом грузовик DAF.

Водитель ВАЗ и его 42-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Установлено, что это супруги, жители города Усть-Катав.

Последствия аварии устраняются. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на опасном участке.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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