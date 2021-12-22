На Урале пострадавшим из-за чумы свиней фермерам выплатят компенсацию

Уральские фермеры и частники, которые держат свиней, получат компенсацию, если их поголовье пострадало от африканской чумы свиней, вспышка которой была минувшей осенью зафиксирована в регионе.

"Из резервного фонда правительства на эти цели выделено более 13 миллионов рублей", - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выплаты возместят стоимость изъятых парнокопытных и продуктов животноводства.

"Средняя стоимость одного килограмма живого веса домашней свиньи определена в размере 148,05 рубля, свинины в тушах - 263,16 рубля, в полутушах - 267,21 рубля", - пояснил директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин, отметив, что финальная цена за килограмм по каждому хозяйству будет зависеть от даты изъятия животного или продукции.

На матпомощь уже подано 97 заявлений от частников и одно от фермерского хозяйства.