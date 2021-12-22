Правозащитники высказались о введении пожизненного срока для педофилов

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов прошел первое чтение в Госдуме. Правозащитники Свердловской области в целом высказались за ужесточение наказания за преступления против несовершеннолетних. Но при условии, что в новых условиях правоохранительные органы со своей стороны будут более тщательно подходить к расследованию каждого такого эпизода.

Так, по данным регионального детского омбудсмена Игоря Морокова в 2020-м было совершено 237 преступлений против половой неприкосновенности детей, за полгода 2021-го - 98. При этом эксперты говорят: доля рецидивов в этой категории крайней велика и составляет до 60 процентов (для сравнения: по убийствам эта цифра лишь пять-шесть процентов).

Ранее в интервью "РГ" криминолог, директор Института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев отметил, что подавляющее большинство тех, кто отбывает наказание пожизненно, в том числе и педофилы, в принципе не считают себя виновными. "Работающие с ними психологи, психиатры говорят, что, скорее всего, так и будет: выйдут и нападут снова. Необходимо понимать, что большинство из них - больные люди", - говорит эксперт.

Очевидно, что законодательство нужно менять. Но, как говорит Игорь Мороков, "если мы вводим жесткое наказание, то должен быть и механизм защиты от ошибок".

"Помните, пока искали Чикатило, более 30 человек были привлечены по делу в качестве обвиняемых, и были даже приведены в исполнение смертные приговоры", - прокомментировал он в интервью ОТВ (Екатеринбург).

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, согласна с коллегой: возможно, это мера позволит сократить число подобных страшных преступлений

"Если случается резонансное преступление, то хочется его быстрее раскрыть, и, конечно, есть соблазн, навесить его на человека, который уже подобное совершал. То есть на следствие, на Следственный комитет ляжет дополнительная ответственность", - отметила она.