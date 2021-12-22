Прокуратура начала проверять чиновников, быстро погашающих кредиты

Новая практика: прокуратура начала активно проверять чиновников, слишком быстро погасивших кредиты. Насколько законные доходы позволили столоначальнику избавиться от долгов? Если происхождение капиталов вызывает сомнение, их у человека заберут.

Например, как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, в Екатеринбурге взыскано порядка двух миллионов рублей с чиновника, досрочно закрывшего два больших кредита.

"Уралец, занимая государственную должность, приобрел недвижимость на общую сумму, превышающую общий доход за три последних года, - рассказали в ФССП. - Законность происхождения денежных средств не установлена. Данный факт вскрылся при проверке сведений, отраженных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом, мужчина, имея среднегодовой доход порядка миллиона рублей, погасил ипотечный кредит на сумму 2 миллиона рублей и автокредит на сумму 600 тысяч рублей".

По правилам, если законность происхождения средств и имущества чиновнику не удается подтвердить, это может быть изъято в доход государства. В данном случае столоначальник не смог толком объяснить, откуда у него появилось два миллиона рублей сверху от честных денег. Поэтому суд и постановил по иску прокуратуры взыскать эти деньги в казну. После принятых приставами мер, в том числе включения чиновника в списки невыездных, чиновник погасил долг плюс заплатил 133 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора.

Важность дела в том, что кредиты являются одной из лазеек для чиновника, легализующего сомнительное имущество. Мол, откуда такая роскошная квартира? "В кредит!" Но быстрое погашение кредита бросает на человека тень подозрения.

Если чиновник не сумеет объясниться, откуда деньги, их заберут по суду и отправят в Пенсионный фонд

Всего, как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, за последние два года Пенсионный фонд России получил более 7,7 миллиарда рублей. Эти деньги были изъяты у чиновников, не сумевших объясниться по поводу своего имущества.