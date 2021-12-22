Прокуратура начала проверять чиновников, быстро погашающих кредиты

Например, как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, в Екатеринбурге взыскано порядка двух миллионов рублей с чиновника, досрочно закрывшего два больших кредита.
"Уралец, занимая государственную должность, приобрел недвижимость на общую сумму, превышающую общий доход за три последних года, - рассказали в ФССП. - Законность происхождения денежных средств не установлена. Данный факт вскрылся при проверке сведений, отраженных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом, мужчина, имея среднегодовой доход порядка миллиона рублей, погасил ипотечный кредит на сумму 2 миллиона рублей и автокредит на сумму 600 тысяч рублей".
По правилам, если законность происхождения средств и имущества чиновнику не удается подтвердить, это может быть изъято в доход государства. В данном случае столоначальник не смог толком объяснить, откуда у него появилось два миллиона рублей сверху от честных денег. Поэтому суд и постановил по иску прокуратуры взыскать эти деньги в казну. После принятых приставами мер, в том числе включения чиновника в списки невыездных, чиновник погасил долг плюс заплатил 133 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора.
Важность дела в том, что кредиты являются одной из лазеек для чиновника, легализующего сомнительное имущество. Мол, откуда такая роскошная квартира? "В кредит!" Но быстрое погашение кредита бросает на человека тень подозрения.
Всего, как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, за последние два года Пенсионный фонд России получил более 7,7 миллиарда рублей. Эти деньги были изъяты у чиновников, не сумевших объясниться по поводу своего имущества.