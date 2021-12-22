QR-коды и телемедицина: О чем рассказал тюменский губернатор на прямой линии

Более 1,3 тысячи вопросов получил губернатор Тюменской области Александр Моор накануне своей прямой линии с жителями региона, а за 1,5 часа успел ответить на 67 из них. Все остальные попадут в работу профильных ведомств. Наиболее часто в обращениях, поступавших по разным каналам связи, от телефонных звонков и электронной почты до "Одноклассников" и "Инстаграма", фигурировали темы ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и повсеместной доступности медицинских услуг.

Первым делом глава региона обратился к блоку вопросов и замечаний населения, посвященному пандемии.

- Чаще всего противники вакцинации и QR-кодов называют эти меры сегрегацией. Я с этим принципиально не согласен, поскольку сегрегация - принудительное разделение жителей по социальному признаку (например, расовая, национальная принадлежность), который сам человек не может изменить. Вакцинация - это про другое, - заметил Моор. - Нельзя относиться к кодам в отрыве от всей системы мер борьбы с коронавирусом. Код - всего лишь одна из мер, притом экстренная и, надеюсь, временная. Она вводилась, когда остальные перестали считаться эффективными - пик заболеваемости в Тюменской области пришелся на конец октября и начало ноября, и с 8-го числа мы начали поэтапно вводить коды. Для меня важны цифры по занятым койкам в моногоспиталях, землякам, которые находятся в реанимации и которые погибли… В совокупности с другими решениями и действиями коды все же дали результат.

Губернатор привел самые свежие данные по числу привитых. Итак, первый компонент вакцины на сегодняшний день поставили 977 тысяч взрослых жителей области, а полностью вакцинировались 909 тысяч. Да, вакцина не гарантирует стопроцентной безопасности, уточнил руководитель региона, но привитые болеют реже и в разы легче (только 2,5 процента тюменцев, получивших препарат, вновь заразились), и смертность среди этой категории существенно ниже (0,03 процента).

Александр Викторович акцентировал внимание зрителей прямой линии на таких моментах, как ограничения в загсах (на церемонию бракосочетания до сих пор пускают не более 10 человек, а пропуск по QR-кодам вводить не станут, ведь в комитете оказывают еще 12 госуслуг, и большое число гостей на регистрации чревато вспышками болезни) и запрет родителям посещать новогодние утренники в детских садах (как раз-таки он неактуален, если у мам и пап есть так называемый "паспорт здоровья").

Поступали вопросы по поводу очередей в поликлиниках, нехватки узких специалистов, отказу пациентам в плановой помощи из-за пандемии.

- У нас нет ограничений на оказание плановой медпомощи - работаем в обычном режиме. Но многие специалисты задействованы в борьбе с распространением COVID-19, поэтому число врачей на местах естественным образом ограничено. Прошу относиться к этому с пониманием. Уверен, что со снижением роста числа заболевших система здравоохранения быстро вернется в прежнее русло, - добавил Александр Моор.

Решить проблему с малым числом медиков в больнице № 3 в Тобольске собираются с помощью организации в январе 2022 года выездной бригады из числа преподавателей Тюменского медуниверситета. В самое ближайшее время, по словам губернатора, в отремонтированный филиал тюменской поликлиники № 6 в поселке Антипино придут работать кардиолог, лор, стоматолог и врач УЗИ. Сама "шестая" дождется ремонта - завершается разработка проектно-сметной документации, затем стартует процедура госэкспертизы на объект, далее будут выделены средства и начнется основательное обновление городского здравпункта. К 2025 году амбулаторию возведут в селе Луговом Тюменского района.

- Все сразу построить или отремонтировать невозможно. Будем делать это поэтапно, но очень настойчиво, - пообещал Моор.

На особый контроль он взял замечание по поводу некачественной работы мобильного приложения по записи пациентов на приемы к врачам.

- Несколько лет плотно занимаемся цифровизацией и автоматизацией сферы здравоохранения. Многое сделали. Мы должны думать о том, чтобы ресурсы были удобны как для медиков, так и для пациентов. Если система не функционирует, то правительство как администратор этого процесса попросту не справилось... Людям должно быть максимально удобно, - прокомментировал губернатор.

Кроме того, он поставил департаменту здравоохранения задачу представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького жителя области с сахарным диабетом прибором непрерывного мониторинга глюкозы. Отметим, что с учетом стоимости этого аппарата в год на одного ребенка требуется около 250 тысяч рублей - сумма серьезная.

- Забота о здоровье детей - наша святая обязанность. Решить этот вопрос надо максимально быстро, - подчеркнул Александр Моор.

Кстати

За девять лет работы программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в села Тюменской области переехали жить и работать более 900 медработников. В этом году сельхоззона региона получила 46 врачей и 35 медработников среднего уровня.