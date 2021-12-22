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22.12.2021 13:08
Рубрика: Власть

Тюменский губернатор рассказал, когда появятся новые объекты сферы ЖКХ

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Еще одним важным блоком вопросов на прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора наравне с оказанием медуслуг населению стал жилищно-коммунальный. Многие сообщения на эту тему коснулись анонсированного на 2022-й год поднятия тарифов на 14,9 процента для жителей Тюмени.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

- Повышение тарифов для тюменцев вызвано тем, что нам необходимо реализовать глобальные программы капитального ремонта сетей и оборудования систем тепло- и водоснабжения и водоотведения. Полученные от населения средства пойдут на то, чтобы вложиться единожды, но основательно, а не латать дыры каждый год. Решение было принято осознанно. Мы согласовали документы с Федеральной антимонопольной службой и получили согласие. Изменение тарифов произойдет не с 1 января, а с 1 июля 2022 года. По Тюменскому региону рост совокупного платежа не превысит 3,4 процента, - объяснил губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Моор предупредил вопросы по качеству питьевой воды в областной столице, рассказав, что уже начали делать по его поручению после летней "прямой линии" в связи с обращением граждан из-за запаха.

- На Метелевских водоочистных сооружениях завершены работы по монтажу системы вливания. Очищать воду от посторонних запахов позволит современное автоматическое оборудование. Тюменьводоканал заключил договор с Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и отныне информация по уровню воды в Туре с гидропоста ведомства в верховьях реки будет поступать в Тюмень и далее производиться отбор проб по показаниям "запах" и "цветность". Это позволит оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Чистая питьевая вода придет в Новую Заимку в Заводоуковском районе, Усово в Сладковском районе и Новотарманский в Тюменском районе. Относительно первого населенного пункта в конце прошлого года был заключен контракт по разработке проектно-сметной документации на строительство магистрали водовода, который соединит центральную часть села с нагорной. Работа с бумагами пока не завершена. По Усово документы прошли экспертизу, заложено финансирование. Водовод "Покровка-Усово" должен появиться в октябре будущего года. Не только Новотарманский, но и все села и деревни по Салаирскому тракту близ Тюмени получат воду в течение пяти лет. А водовод в поселке Прииртышский Тобольского района уже регистрируется.

Губернатор остановился на теме газификации и догазификации.

- В конце 2022 года "Газпром" завершит строительство и введет в эксплуатацию ГРС "Ишим-2", и тогда голубое топливо получат в необходимом количестве и город, и район. Мы приступили к формированию долгосрочной программы газификации с включением отдаленных территорий региона - ее параметры станут известны через несколько месяцев. Что касается СНТ, то газ подойдет к их границам, а до участков разводку собственники должны делать за свой счет, - прокомментировал глава региона.

Моор подробно рассказал, когда и в каких населенных пунктах будут реконструированы ветхие электросети, построены высоковольтные линии и перераспределена нагрузка. Вопрос касался пригорода Тюмени, где рекордными темпами ставятся индивидуальные жилые дома, которые старая система без должного ремонта обслужить не может.

Губернатор также призвал владельцев гаражей поторопиться с подачей документов по гаражной амнистии. Хотя в Тюменской области реформа действует до 1 сентября 2026 года, лучше не откладывать работу по ней на последние дни. В Тюмени, например, гаражных кооперативов примерно 250. За регистрацией права на земельный участок в департамент имущественных отношений уже обратились 90 объединений.

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