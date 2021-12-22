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22.12.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Ущерб от лесных пожаров на Урале и в Сибири вдвое превысил прошлогодний

Ущерб от лесных пожаров в УрФО вдвое превысил прошлогодний
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
Весну, лето и половину осени уходящего года представители Рослесхоза назвали "временем идеального шторма" - настолько серьезной была нынче ситуация с лесными и ландшафтными пожарами. Первой загорелась Тюменская область, следом Челябинская, Свердловская, Курганская... Досталось и северным автономиям, хотя и меньше - здесь режим ЧС не вводили. Почему же люди нынче с таким трудом обуздали стихию? На днях на выездном совещании Федерального агентства лесного хозяйства в тюменском правительстве специалисты проанализировали итоги, назвали цифры убытков и обсудили, как эффективнее выстроить работу в следующем периоде. Он, кстати, тоже может стать пожароопасным: осенью осадков было мало, а значит, земле может вновь не хватить спасительной влаги.
В этом году подразделения, сражающиеся с огнем в лесах, получили дополнительное оснащение. Фото: Борис Ярков В этом году подразделения, сражающиеся с огнем в лесах, получили дополнительное оснащение. Фото: Борис Ярков
В этом году подразделения, сражающиеся с огнем в лесах, получили дополнительное оснащение. Фото: Борис Ярков

В 2021 году на землях лесного фонда округа зарегистрировано почти 4,3 тысячи пожаров на площади 353 тысячи гектаров. Среди них крупнейших - 412 на площади 299 тысяч гектаров. С середины весны до начала лета 80 процентов всех возгораний пришлось на Тюменскую область: одновременно в разных муниципалитетах региона действовало до 32 лесных пожаров на площади 65 тысяч гектаров. Летом пал сместился в сторону Кургана, Челябинска и Екатеринбурга. Осенью в нехорошей статистике лидировали среднеуральцы - тут одновременно бушевало до 39 пожаров на площади около 8 тысяч гектаров.

Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ Сибирского отделения Российской академии наук"
Ученые обнаружили связь между вырубками и лесными пожарами в Сибири

В целом по УрФО ущерб от огненной стихии составил почти 3,5 миллиарда рублей (в том числе затраты на тушение - 881 миллион) - в два раза больше, чем годом ранее. Это, кстати, почти пятая часть от общероссийского ущерба. Значительнее всех пострадал Южный Урал - местные леса "нагорели" на миллиард с лишним (31 процент от общей суммы). Почти одинаковые убытки понесли югорчане и тюменцы - 732 и 725 миллионов рублей соответственно. Курган потерял в огне 489 миллионов, Свердловская область - 397, Ямал - 48.

Среди главных причин возникновения лесных пожаров в УрФО эксперты называют аномальную погоду, которая удивила даже метеорологов со стажем.

- В Западной Сибири 20 процентов территории занимают болота. Так вот минувшим летом они остались без воды. Жара, отсутствие осадков, огромная масса слежавшейся травы, то есть пересечение разнообразных негативных факторов - и вот такой плачевный итог, - говорит заместитель главы Рослесхоза Александр Агафонов.

Однако сводные таблицы на первую строчку выносят совсем другое - человеческий фактор, то есть несоблюдение гражданами требований пожарной безопасности. Если от гроз начались 838 пожаров (это 20 процентов), то по вине человека - 2,7 тысячи, причем чаще всего простейшие правила обращения с огнем нарушали в Свердловской области. При этом, судя по горячим дискуссиям в публичном пространстве, сами уральцы считают, что недорабатывают власти, лесники и пожарные. Представители федерального агентства, изучив каждый случай, уверенно заявляют: госструктуры, специалисты отработали, как положено.

Статистика главной причиной возгораний считает не погоду, а человеческий фактор, то есть несоблюдение гражданами требований пожарной безопасности

- В Тюменской области, например, от ландшафтного пожара пострадало только дачное общество. При этом не погиб ни один человек. Это хороший показатель, - считает Агафонов. - А то, что местное правительство обратилось с просьбой о помощи в федеральный штаб, наоборот, нисколько не снижает его авторитет - как раз с этого случая мы начали еще активнее отрабатывать механизмы оперативной переброски сил и средств в рамках федерального округа. На результат борьбы с пожарами влияют порой именно личные контакты руководителей регионов: один звонок соседу - бумаги еще подписываются, а техника и бойцы уже в пути.

Олег Сандаков, директор департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, добавляет: хотя все шесть регионов УрФО отличаются по видам пожаров и способам тушения (если в Кургане огонь обычно буйствует в полях, то в Югре - в лесах; в Тюменской и Свердловской областях его тушат преимущественно наземные группировки, а на Ямале работают с воздуха), опыт перенимать не просто важно, а крайне необходимо, тем более что в этой сфере практически все специалисты взаимозаменяемы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В России потушили все лесные пожары

К слову, в Западную Сибирь в рамках межрегионального маневрирования с конца апреля по май прибыли 153 парашютиста-десантника из Свердловской области, Югры и Ямала. Вдобавок 299 специалистов из Омского, Приволжского, Читинского, Бурятского и Абаканского отделений "Авиалесоохраны" привлекались в Тюмень с мая до середины июня. А с июля по сентябрь уже 143 спеца из УрФО помогали тушить пожары в Якутии - их выезд оказался менее затратным для агентства лесного хозяйства, чем если бы позвали профессионалов из других субъектов.

Чтобы встретить во всеоружии будущую весну, в УрФО уже начали серьезную подготовку: своего часа ждут 2144 единицы лесопожарной и 1734 - лесохозяйственной техники, закупленные нынче. С помощью бульдозеров, тракторов с плугами, современных автомобилей, квадроциклов и квадрокоптеров парк был обновлен на 80 процентов.

- В рамках проекта "Сохранение лесов" закупаем новые машины с высокой проходимостью, которые доставят до нужной точки больше людей и много воды. Приобретаем беспилотники - они помогают и обнаруживать, и даже предотвращать пожары: когда человек видит кружащий над ним аппарат, это заставляет его не нарушать правила, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор. - Корректируем сводные планы подразделений наземного и авиатушения. Анализируем штатную численность и уровень зарплат. Текучка кадров, к сожалению, есть. Нужно сохранить сложившиеся коллективы, ведь случайный человек на пожаре ничего сделать не сможет.

На результат борьбы с пожарами влияют порой личные контакты руководителей регионов: один звонок соседу - бумаги еще подписываются, а техника и бойцы уже в пути

Федеральный центр взял курс на значительное увеличение группировки "Авиалесоохраны" - для этого необходимо внести изменения в ряд нормативных актов, но к сезону все будет сделано, заверили в Рослесхозе.

Отдельная задача отрасли - компенсационное лесовосстановление и лесоразведение, и она выполняется. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в 2021 году в УрФО необходимо было обеспечить показатель 79,8 процента - соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений (к 2024 году предстоит достичь 100-процентного). В целом в Уральском округе план перевыполнили - показатель достиг 118 процентов, особенно отличились Курганская, Тюменская и Челябинская области. В то же время в 5,5 раза от своего плана отстает Ямал, в три - Югра. Насколько это критично?

- Успеем, - уверен Агафонов. - Самой природой заложено, что раз в три десятилетия она должна гореть. Там, где выгорело, новая трава и лес появятся гораздо быстрее. Я уверен, что весной 2022 года 50 процентов пожарищ зазеленеют, а еще через год, если мы во всеоружии встретим новый пожароопасный период, ситуация и вовсе выправится.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Лесные пожары

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