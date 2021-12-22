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Рубрика: Экономика

В Алтайском крае в этом году переобучение проходят более 1,6 тысячи человек

Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Виталий Федоровский из деревни Ключи Курганской области получил диплом техника по обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования. И сразу оформился самозанятым. И таких, как он, получивших курсовую подготовку, в этом году будет около 170 тысяч человек. Новые знания помогают им найти работу или открыть собственное дело.

Виталий Федоровский по первому образованию автомеханик. Шесть лет назад перебрались с семьей из города в деревню. Остался без работы. Но ненадолго. Многодетному отцу (в семье растут три дочери) предложили поучаствовать в проекте. Согласился. Из огромного списка компетенций сразу остановился на холодильниках и кондиционерах. По направлению центра занятости Виталий бесплатно очно отучился 2,5 месяца в курганском колледже.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Виталий изучил рынок и удивился: на весь район один мастер. Разместил объявление о своих услугах. Пошли заказы. Сейчас Виталий составляет бизнес-план. Хочет обратиться в администрацию района за господдержкой для самозанятых: нужны средства на развитие.

Нередки случаи, когда новая специальность, полученная на курсах, дает старт семейному бизнесу. Так случилось у Балжан Исмагуловой из села Целинного. Благодаря проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" она стала парикмахером. У нее уже есть свой кабинет.

В Алтайском крае в этом году учатся и проходят переподготовку более 1,6 тысячи человек. Среди выпускников - Марина Приходько. Она успешно прошла аттестацию в Алтайском филиале РАНХиГС. Теперь Марина - дипломированный специалист в области современных технологий оценки персонала. "Я еще и юрист. Полученных знаний мне будет достаточно, чтобы после декрета найти работу уже по новой специальности", - рассказала Марина.

Справка "РГ"

Координируют программу обучения по нацпроекту "Демография" три федеральных оператора - Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Томский госуниверситет.

Обучение проходит по всей стране на базе вузов и колледжей, в том числе и онлайн. При переобучении большое внимание уделяется запросам работодателей, чтобы все выпускники курсов были востребованы на рынке труда.

В регионах Экономика Работа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь УрФО Курганская область СФО Алтайский край Национальные проекты 2019-2024

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