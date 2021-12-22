В Алтайском крае в этом году переобучение проходят более 1,6 тысячи человек

Виталий Федоровский по первому образованию автомеханик. Шесть лет назад перебрались с семьей из города в деревню. Остался без работы. Но ненадолго. Многодетному отцу (в семье растут три дочери) предложили поучаствовать в проекте. Согласился. Из огромного списка компетенций сразу остановился на холодильниках и кондиционерах. По направлению центра занятости Виталий бесплатно очно отучился 2,5 месяца в курганском колледже.
Виталий изучил рынок и удивился: на весь район один мастер. Разместил объявление о своих услугах. Пошли заказы. Сейчас Виталий составляет бизнес-план. Хочет обратиться в администрацию района за господдержкой для самозанятых: нужны средства на развитие.
Нередки случаи, когда новая специальность, полученная на курсах, дает старт семейному бизнесу. Так случилось у Балжан Исмагуловой из села Целинного. Благодаря проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" она стала парикмахером. У нее уже есть свой кабинет.
В Алтайском крае в этом году учатся и проходят переподготовку более 1,6 тысячи человек. Среди выпускников - Марина Приходько. Она успешно прошла аттестацию в Алтайском филиале РАНХиГС. Теперь Марина - дипломированный специалист в области современных технологий оценки персонала. "Я еще и юрист. Полученных знаний мне будет достаточно, чтобы после декрета найти работу уже по новой специальности", - рассказала Марина.
Справка "РГ"
Координируют программу обучения по нацпроекту "Демография" три федеральных оператора - Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Томский госуниверситет.
Обучение проходит по всей стране на базе вузов и колледжей, в том числе и онлайн. При переобучении большое внимание уделяется запросам работодателей, чтобы все выпускники курсов были востребованы на рынке труда.